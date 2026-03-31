Medallista olímpico criticó al Gobierno de Javier Milei

Jon Uriarte, bronce olímpico en Seúl 1988, cuestionó la política deportiva del Gobierno y advirtió por la falta de estructura para jóvenes talentos. "Dejan afuera a miles de chicos" expresó.

Jon Uriarte, uno de los nombres más importantes en la historia del vóley argentino, analizó el presente del deporte nacional y cuestionó el rol del Estado en la promoción de políticas públicas para el desarrollo de atletas. El ex central, integrante de la Selección que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, advirtió sobre las dificultades para detectar y acompañar a jóvenes talentos en todo el país.

Uriarte remarcó que el sistema deportivo necesita organización y participación activa para sostener su crecimiento. En ese sentido, apuntó contra la actual gestión y expresó su preocupación por la falta de políticas que impulsen la formación de deportistas desde edades tempranas.

“Hoy volvimos a tener un subsecretario de Deportes (Diógenes de Urquiza Anchorena), que cuando asumió por primera vez nos mandó a trabajar. Un caradura que no tiene ni la menor idea de todo el esfuerzo que hay detrás de cada logro en deporte”, sostuvo en diálogo con TyCSports.com.

El ex jugador también destacó la necesidad de fortalecer el compromiso político dentro del ámbito deportivo para impulsar transformaciones estructurales. Según explicó, el peso cultural del deporte argentino no se traduce en capacidad de incidencia en la toma de decisiones.

El rol de los clubes y el acceso al deporte

Uriarte puso especial énfasis en la importancia de los clubes de barrio como espacios de contención y desarrollo social. En ese marco, consideró que deberían ser una política de Estado para garantizar el acceso de niños y adolescentes a la actividad deportiva.

“Los clubes argentinos son una riqueza democrática extraordinaria. Son las organizaciones libres del pueblo que dan respuesta a necesidades e intereses de la comunidad”, señaló. Además, mencionó la necesidad de generar condiciones que permitan detectar a tiempo a jóvenes con potencial, recordando el caso del atleta Brian Toledo como ejemplo del valor de contar con un sistema que acompañe el desarrollo deportivo.

Entre los puntos que generan preocupación, el ex entrenador advirtió sobre la dificultad de muchas familias para afrontar la cuota de los clubes y la reducción de programas de competencia y becas para atletas: “La desaparición de los Juegos Evita dejó a miles de pibes y pibas sin esa experiencia vital, mientras que también cayó el número y el monto de las becas para deportistas de alto rendimiento”, afirmó.

Por último, Uriarte destacó el valor del deporte en la formación de las personas y su impacto en la salud y el desarrollo social. “Ingresar en el deporte es un camino de felicidad, de juego y de hacer amigos, en espacios de cuidado como son los clubes”, concluyó.