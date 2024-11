El municipio pagó salarios y el  gremio denuncia descuentos

Generalmente los salarios se cancelan a más tardar el día 5 de cada mes, por lo cual el intendente atribuyó la demora a la conducción del gremio, SOEMCO, ya que “al imponer un paro por tiempo indeterminado, complicó el funcionamiento administrativo y contable de la comuna”.

En tanto, referentes gremiales y afiliados que el miércoles protagonizaron una marcha de protesta por la zona céntrica (foto), denunciaron que numerosos trabajadores recibieron los pagos con fuertes descuentos, precisando que aún con el supuesto incremento del 10 % otorgado para octubre, cobraron menos de lo que percibieron el mes anterior.

En ese marco, señalaron que al no contar con el resumen de las planillas porque la página web del municipio referida a ese ítem está caída, no pueden determinar el motivo de los descuentos, considerando “una irregularidad” que haya sido por días de huelga ya que en un acta que firmó el gremio con el Departamento Ejecutivo se acordó que ello no iba a ocurrir y además el Ministerio de Trabajo de la provincia en ningún momento declaro ilegal la medida de fuerza.

ACUSACIONES A GREMIALISTAS

A todo esto, en otros párrafos del documento emitido por las autoridades comunales se señala que “la recaudación propia se ve afectada, junto con el funcionamiento de la sede central, pero no por causa de un acatamiento masivo, sino por la virtual toma del edificio que impide el normal ingreso y egreso de los contribuyentes y de la mayoría del personal, que además está sometido a constantes agresiones por parte de una minoritaria porción de trabajadores que siguen a la conducción gremial”.

Se añadió que “en ese marco, el Poder Ejecutivo ha hecho el esfuerzo de cumplimentar todos los trámites bancarios y abonar los salarios, tras el feriado de ayer”.

Según las autoridades municipales, “el contexto económico de la Municipalidad se agrava por diferentes razones, todas ellas externas: la caída de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cero pesos, luego de haber recibido más de mil millones en los dos últimos años; la caída de los Aportes del Tesoro Provincial (ATP), que el año pasado sumaron más de 500 millones de pesos; la caída del porcentaje de coparticipación que le corresponde a nuestra ciudad, tras el censo y el nuevo ordenamiento poblacional, que nos representa una baja muy importante que condiciona nuestra capacidad para proyectar; y la baja de los aportes en concepto de regalías hidrocarburíferas, a causa de la caída en la producción de YPF”.

Finalmente, se resalta que “esas razones, que impiden poder diseñar con racionalidad y seriedad el rumbo de un gobierno porque las urgencias nos imponen la agenda, nos colocan ante desafíos históricos que debemos superar”.