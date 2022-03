El próximo feriado largo será para Semana Santa

El próximo fin de semana largo comenzará el 15 de abril, con motivo del Viernes Santo. Cabe destacar que el Jueves Santo, que cae el día anterior, no es feriado sino día no laborable. La diferencia entre un feriado y un día no laborable radica en que en el segundo caso es facultad del empleador trabajarlos o no.