El repudiable comentario de Wanda Nara a Mauro Icardi

Este lunes, el reconocido ciclo Intrusos reveló una grabación de una charla privada entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En la misma, se puede escuchar a la empresaria diciendo un repudiable comentario.

¿Qué le dijo Wanda Nara a Mauro Icardi?

En el audio se podía escuchar a la empresaria haciéndole un fuerte reclamo a su expareja, mientras que el futbolista se queda prácticamente en silencio esperando para poder hablar directamente con su hija.

Al ver que Mauro Icardi no le contestaba, Wanda Nara explotó y le pidió: "¿No podés hablar normal en vez de preguntar por las nenas? Te estoy hablando de algo de a las nenas les preocupa... Algo por lo cual las nenas me preguntan y les preocupa. Habla normal en vez de hablar como un down".

¿Cómo terminó el audio entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

Por último, se la puede escuchar a la empresaria comparando al deportista con su pareja: "¿Por qué no aprendes algo de la mina que tenés al lado? Supongo que hablar bien con sus ex maridos".

Por su parte, Marcela Tauro reveló en Intrusos que el audio que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi formaría parte de su batalla judicial: "Tengo entendido que este audio ya está en manos de algunos abogados".