El tenso momento de Thelma Fardin por las consultas de Juana Viale

En Almorzando con Juana este domingo estuvo como invitada Thelma Fardin junto a Nico Riera, quienes además de hablar del romance que iniciaron contaron cómo es Motorhome, la obra que comparten en el Teatro Cosmopolitan. Sin embargo, uno de los momentos más tensos fue cuando Juana Viale, luego de hablar de la denuncia que presentó Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, indagó en la historia familiar de la actriz. Sus preguntas terminaron en una dura réplica y tras la emisión del ciclo, Thelma expresó su malestar en las redes por lo sucedido.

“Sobre el ámbito familiar yo sé que no te gusta hablar mucho, pero te lo voy a preguntar. Tu padre también fue condenado por abuso a tu media hermana, ¿no? Cumplió su condena y ya”, comenzó indagando la conductora, en alusión al caso de Carla Lescano, media hermana de la actriz por parte de madre, quien denunció a José Luis Fardin, padre de Thelma, y fue condenado por abuso sexual contra su hijastra y recibió la libertad en 2014.

“Cumplió su condena, pero yo no tengo vínculo. Para mí es mi progenitor, no es mi padre”, señaló, quien en junio de este año consiguió que la justicia brasileña dicte una sentencia de 6 años de prisión en régimen semiabierto contra Juan Darthés, tras la denuncia que presentó por los hechos ocurridos en Nicaragua en el año 2009. “¿Vos te enteraste eso de grande cuando sale todo a la luz?”, siguió preguntando la nieta de Mirtha Legrand.

“No, yo tenía 3 años. Es la historia de mi familia y creo que también por eso sentí la responsabilidad de hacer lo que hice con lo que me tocó vivir a mí”, afirmó. “¿Tu madre defendió a tu padre y fue en contra de tu hermana? ¿Es así?”, continuó Juana. “No, pero se habló mucho de toda mi... Eso es lo violento con lo que sucede con las mujeres que nos atrevemos a denunciar violencia. Nunca se habló de los padres de él”, señaló, en alusión a Darthés. “Yo me pregunto por qué no sabemos la historia de sus padres y sí la de los míos. Me parece injusto”, respondió, sobre el acento que se pone en las víctimas, más que en los victimarios.

“¿Cómo? ¿Los padres de quién?”, insistió la animadora. “De mi abusador, por qué hablamos... Hay algo que es llamativo. ‘¿Dónde estaba la madre de ella?’. Es algo que se pregunta mucho. ¿En dónde estaba la madre de él, por ejemplo, cuando él fue un violento y un abusador? Sin embargo, siempre las preguntas se le hacen a la víctima y no al victimario. Yo me vi sometida a un escrutinio público y se me cargaron motes y falsas acusaciones de toda índole, que es lo que le pasa a cualquiera que se atreve a denunciar violencia en otra escala. Yo tenía la repercusión de los medios, que tuvo algo maravilloso que fue que muchas personas se animaron a denunciar y toda una contracara”, apuntó.

“Es lo mismo que le hacen a una chica en un pueblo, donde comienzan a hablar de ella, de su familia. Eso es usado por la Justicia, que replica estereotipos de género en donde se dice ‘ella viene de esta historia’. ¿Por qué no investigamos la familia de los abusadores porque por ahí nos ayuda a poder prevenir los abusos sexuales?”, se despachó. Al debate también se sumó la periodista Guadalupe Vázquez.

“Por supuesto que siempre hay que creerle a la víctima, pero tampoco podemos olvidarnos de que vivimos en un estado de derecho en donde la presunción de inocencia también rige porque no alcanza solamente con la palabra de una persona. No hay que perder de vista eso”, señaló la politóloga. “En la Justicia la palabra de una persona está. A mí me hicieron nueve pericias. Llegamos a una condena, pero está mal que haya tenido nueve pericias. Debería alcanzar con menos, sobre todo por la revictimización que significa contar 80 veces lo que te pasó”, apuntó la actriz, mientras el debate continuaba.

Luego de la emisión del programa, Thelma expresó su malestar en las redes por su paso por el ciclo de Juana Viale. “Hay preguntas que no son incómodas, son violentas. Pero siempre vale la pena hacer pedagogía”, lanzó. “Fuimos a hablar (o intentar) hablar de Motorhome a la mesa de Almorzando”, arrojó, picante.