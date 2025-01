El verdadero interés de la China Suárez para estar con Icardi

Desde que se confirmó que la China Suárez y Mauro Icardi se encuentran en pareja que las teorías vuelvan por los aires sobre ambos. Ahora, la periodista Angie Balbiani se animó a destapar cuál sería el verdadero interés que tiene la actriz para casarse con el futbolista y formar una familia.

Es que en reiteradas ocasiones se mencionó que la China Suárez buscaba siempre meterse en un escándalo para así poder estar en las primeras planas y conseguir trabajo en distintas películas, series e incluso exponer la cantidad de visualizaciones para que las marcas la contraten.

Sin embargo Angie Balbiani, quien sabe muy bien lo que es trabajar con marcas desde una red social, advirtió que esta teoría es falsa. Es por eso que decidió exponer a la actriz y reveló cuál sería el verdadero “negocio” al que ella le apunta con esta nueva relación con Mauro Icardi.

“Lo voy a decir así ¡La gente que es feliz no rompe las pelotas! No estoy diciendo nada malo. Si estuviera tan feliz la China con Icardi, en el avión y no sé qué, no le manda un mensaje a Wanda. Se guarda, se pone de costado”, comenzó diciendo la periodista dando a entender que la relación está muy lejos de asentarse.

Asimismo, ahondó en el accionar de la China Suárez y remarcó que a ella no le sirve esta exposición con las marcas, ya que termina consiguiendo más rechazo que aceptación: “El negocio de la China es Icardi. Porque a ella todo esto no le suma. Las marcas dicen: No, no, no la traigas porque es un quilombo!”.

“El negocio actual de la China es casarse con Mauro, ahí está su negocio. En cambio, Wanda tiene que empezar a generar su propia plata y para eso también tiene que cuidar su imagen”, expuso la periodista dando a entender que a la actriz sólo la moviliza el dinero y es lo que buscará sacarle al jugador.

Por último cerró aconsejando a Wanda Nara para que se priorice e intente quedar despegada del accionar de la actriz, ya que ella sí le podría costar aún más conseguir trabajo una vez que todo se termine: “Los canales de televisión, dicen: este quilombo no me lo traigas, y ella tiene que cuidarse, la China no, puede hacer lo que quiera”.