Empresa de Caputo echó a 60 trabajadores en Tierra del Fuego

La empresa del amigo de Mauricio Macri y primo del ministro de Economía despidió a los supervisores que no aceptaron que les recorten el sueldo un 20 por ciento en medio de la disparada de la inflación.

La empresa Mirgor, propiedad de Nicolás Caputo, echó a 60 trabajadores que desempeñaban el rol de supervisores en la planta que la empresa tiene en la localidad fueguina de Río Grande. La firma había intentando recortarle un 20 por ciento del sueldo, pero los empleados se negaron. El Ministerio de Trabajo provincial dictó la Conciliación Obligatoria por el conflicto.

Los cesantiados son de personal jerárquico que están nucleados en la Asociación de Supervisores de la industria. Metalmecanica, Metalúrgica y Minera (ASIMRA). Se suman a los 1200 despidos que realizó la empresa tras la llegada de Javier Milei a la presidencia.

La mayor parte de los despedidos se enteró de su situación el lunes por la mañana cuando no los dejaron ingresar a la fábrica ubicada en el parque industrial de Río Grande. En ese momento, el sindicato ASIMRA anunció un paro total de actividades y Mirgor pidió la conciliación obligatoria. "En la puerta los esperaba personal de recursos humanos para notificarles la decisión", contó Javier Escobar, secretario gremial de ASIMRA.

Por el momento, los despidos fueron parcialmente frenados por una conciliación obligatoria de 15 días que ordenó esta mañana la Directora de Administración del Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Natalia Otero. Al mediodía, los trabajadores tuvieron una audiencia con los representantes de la empresa.

"Pidieron un cuarto intermedio hasta el próximo jueves y reconocieron que se extralimitaron en la cantidad de despidos y en la forma en que los notificaron", explicó Escobar a este medio.

Desde el gremio explicaron a El Destape que la ola de despidos había comenzado la semana pasada cuando echaron a 6 empleados y la empresa alegó que ya no necesitaban tantos supervisores debido a que por la baja de la producción habían suspendido y echado a 120 operarios.

A CAPUTO LE VA MEJOR CON EL PERONISMO

En los momentos de mayor esplendor, Mirgor llegó a emplear a más de 3000 personas con jornadas de trabajo de 24 horas. En Tierra del Fuego se desató un éxodo durante la gestión de Mauricio Macri que luego se revirtió por la administración de Alberto Fernández.

De acuerdo a cifras publicadas por la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (Afarte) de 11.325 puestos de trabajo en Tierra del Fuego en 2015 se pasó a sólo 6.030 en 2019.

MILEI Y CARRIO CONTRA CAPUTO

La compañía de los Caputo que fabrica celulares y notebooks goza de reducciones impositivas y de los regímenes de promoción. Pese a pertenecer a Juntos por el Cambio, la propia Elisa Carrió apuntó contra los beneficios de Caputo y de Rubén Cherñajovsky, el dueño de Newsan.

"El escándalo de los privilegios que hay en Tierra del Fuego con Nicky Caputo y el otro señor que está con Nicky Caputo y no me acuerdo cómo se llama", apuntó Elisa Carrió en Todo Noticias. La ex diputada calculó que los beneficios impositivos equivalían a un tercio de los recaudado por las retenciones a productos agropecuarios.

Cuando era candidato a presidente, Javier Milei no se quedó atrás: "El régimen industrial (de Tierra el Fuego) es una estafa a los argentinos de bien porque lo paga toda la sociedad. Si fuera presidente, anularía la ley que rige como beneficio diferenciado para la provincia” Pese a que da a entender que las finanzas van mal, la empresa Mirgor anunció en enero que realizará exportaciones de notebooks y tablets que produce en Mirgor, la planta que el grupo tiene en la localidad bonaerense de Garín.