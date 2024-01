Empresario pro Milei insultó a Bregman y lo sacó seguridad

El debate en la Cámara baja de la ley ómnibus tuvo este mediodía un momento de tensión cuando la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman denunció que una persona presente en uno de los palcos del recinto la había insultado a mientras hacían uso de la palabra.

Al finalizar su exposición, y en medio de algunos gritos, Bregman se levantó de su asiento y señaló a la persona que había insultado y gritado desde arriba de uno de los palcos. Tras su queja, varios diputados de varios bloques pidieron desalojar al hombre en cuestión.

"Arriba de la pantalla hay una persona que le propinó un insulto directo a Bregman. Hasta que no se retire no podemos seguir sesionando", avisó también el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, en referencia a un hombre que gritaba e insultaba desde uno de los palcos.

Finalmente, le hombre fue desalojado del lugar por personal de seguridad de la Cámara.

El hombre expulsado de la Cámara de DIputados es un empresario llamado Tomas Agote, quien luego del escándalo realizó un descargo a través de las redes sociales.

“Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: NO INSULTÉ a @myriambregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero “Estás confundida” y “Con cuantas PYMEs te reuniste” no son un insulto”, publicó.