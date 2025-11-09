Se jugará desde este lunes hasta el sábado. El anfitrión La Banda de AESA debutará a las 21 en el Club Huergo con Social Lynch de Buenos Aires. La otra sede es el Gimnasio municipal Nº 2.

En Comodoro arranca el Nacional de Clubes Campeones de Futsal

Con la participación de doce equipos, teniendo al local La Banda de AESA como representante de Chubut, este lunes dará comienzo en Comodoro Rivadavia el 1º Torneo Nacional de Clubes Campeones de Fútbol de Salón.

El certamen lo organiza la Comisión de Futsal Principal, con fiscalización de la Confederación Argentina (CAFS) y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

Se trata de la máxima competencia de clubes de futsal más federal del país que se desarrollará hasta el sábado 15.

La Banda de AESA, que hará su debut este lunes desde las 21 en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, se medirá por el Grupo “A” con Club Social Lynch de Metropolitana, provincia de Buenos Aires.

Don Orione de Mendoza y Deportivo Esquina de Corrientes serán sus próximos dos rivales de la fase de grupos,

Por su parte, en la Zona “B” participarán Telecentro Tacuarí de Misiones, Gymnasium de Tucumán, Franjeados de Formosa y Deportivo Cachito de Santa Cruz.

Mientras que en el “C”, tomarán parte Drink Team de Chaco, Cuba Libre de Santa Fe, Casa Magallanes de Tierra del Fuego y Defensores del Oeste de Entre Ríos.

LOS ARBITROS DEL TORNEO

Por otra parte, la CAFS dio a conocer en su página de Facebook, los árbitros que serán los encargados de impartir justicia en cada uno de los encuentros. La comodorense Florencia Paredes será una de las que estará en el referato. Pero no será la única mujer, ya que la otra jueza que fue designada es Marina González, de Posadas, Misiones.

A continuación se detallan los nombres y el lugar de procedencia del resto de los árbitros: Federico Rosales (Mendoza), Rubén Jerez (Tucumán), Juan Carlos Cardoso (Las Heras), Mariano Misurelli (Sarmiento), Nelson Ojeda (Corrientes Interior), Franco Molinero (San Rafael) y José Castro (Cuenca Carbonífera). El coordinador será Jonny Hernández de Buenos Aires.

Por otra parte la CAFS informa que de lunes a jueves, desde las 17 horas, la semifinal, el partido por el tercer puesto y la final, irá por la señal de DeporTV.

……………..

Programa

LUNES 10 -1ª fecha

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

14:00 Cuba Libre vs Defensores del Oeste; Grupo C.

16:00 Drink Team vs Casa Magallanes; Grupo C.

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

15:00 Telecentro Tacuarí vs Franjeados; Grupo B.

17:00 Don Orione vs Deportivo Esquina; Grupo A.

19:00 CSyD Gymnas vs Deportivo Cachito; Grupo B.

21:00 Club Social Lynch vs La Banda de AESA; Grupo A.

MARTES 11 – 2ª fecha

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

14:00 Telecentro Tacuarí vs Deportivo Cachito; B.

16:00 CSyD Gymnas vs Franjeados; B.

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

15:00 Drink Team vs Defensores del Oeste; C.

17:00 Cuba Libre vs Casa Magallanes; C.

19:00 Club Social Lynch vs Deportivo Esquina; A.

21:00 Don Orione vs La Banda de AESA; A.

MIERCOLES 12 – 3ª fecha

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

14:00 Drink Team vs Cuba Libre; C.

16:00 Casa Magallanes vs Defensores del Oeste; C.

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

15:00 Franjeados vs Deportivo Cachito; B.

17:00 Telecentro Tacuarí vs CSyD Gymnas; B.

19:00 Don Orione vs Club Social Lynch; A.

21:00 La Banda de AESA vs Deportivo Esquina; A.

………………..

GRUPO “A”

La Banda de AESA (Chubut)

1 -Sebastián Toledo.

2 -Rodrigo Alvarez.

3 -Cristian Loncón.

4 -Matías Cárcamo.

5 -Agustín Alaniz.

7 -Gabriel Gallardo.

8 -Jorge Gaitán.

9 -Diego Vargas

10 -Bruno Barría

11 -Alan Figueroa

15 -Juan Carlos Cárdenas.

17 -Julián Pacheco.

18 -Andrés Clemente.

19 -Gabriel Dodds.

DT: Ignacio Aldaba.

AC: Maximiliano Gatti.

PF: Lucas Techeira.

Delegado: Marcelo Amaya.

Deportivo Esquina (Corrientes)

1 -Luciano Sosa Siris.

2 -Luciano Preuss.

3 -Brian Vega.

4 -Alan Martín Acevedo.

5 -Franco Martínez.

6 -José María Carrizo.

7 -Daniel Leguiza.