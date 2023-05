Escándalo por una actitud del "Chaqueño" Palavecino

Esta vez los cuestionamientos no llegaron por sus llegadas tarde, su destrato hacia el público o los comentarios homofóbicos que suele realizar. Vino de parte de otros artistas.

Había gran expectativa por una nueva presentación del “Chaqueño” en un escenario regional. En un gran esfuerzo, la municipalidad de Fernández Oro lo convocó para presentarse durante los festejos de su 92° aniversario. Todo iba bien: el popular folklorista iba a estar en el cierre de la fiesta, el domingo pasado. Pero pronto llegó el primer reclamo: quería tocar más temprano. Lo que obligó a modificar la grilla para satisfacer sus deseos.

Esta decisión cayó como patada en los dientes para los músicos locales. Pero los que lo hicieron público fueron los integrantes del grupo “Raíces”, quienes directamente decidieron no presentarse. “Lamentablemente y como sucede en muchos lugares, sentimos un destrato y falta de respeto hacia los artistas locales y regionales. No les interesa el trabajo que venimos realizando durante estos años en nuestra ciudad”, detallaron.

Pero después hubo más. Y el que estalló fue el veterano folklorista orense, “Falú” Guzmán, con un explosivo posteo en su Facebook personal: “No podía guardarme este pensamiento: Chaqueño Palavecino artista hipócrita. Mandó afuera de la carpa a nuestros artistas”.

Según explicaron desde la organización, el “Chaqueño” pidió la exclusividad de la única carpa que habían montado para que todos los artistas, bailarines y músicos pudieran realizar “la previa”. Es decir, cambiarse, prepararse para la actuación, afinando los instrumentos, preparando gargantas o estirar los músculos. Y después de la presentación, volver a cambiarse en un ambiente más reservado.

Pero eso no pudo ser porque el reconocido músico no quiso compartir el espacio. De este modo, sus colegas regionales, esos que no tienen tanto renombre ni tanto poder de convocatoria, tuvieran que realizar esas instancias a la intemperie, con una temperatura muy baja. El enojo fue generalizado, pero el que se animó a expresarlas fue “Falú” Guzmán.

Fuente: El Cordillerano