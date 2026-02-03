"Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Ya no vamos a aceptarlo", dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. "Los protegeremos del salvaje oeste digital".

España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y se exigirá a las plataformas ‌que implementen sistemas de verificación de edad, dijo el presidente del Gobierno español, ‌Pedro Sánchez, el martes ‌en la Cubre Mundial de Gobiernos de Dubái.

"Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos (...). Ya no vamos a aceptarlo", dijo Sánchez. "Los protegeremos del salvaje oeste digital".

Sánchez añadió que su Gobierno también aprobaría un nuevo proyecto de ley la próxima semana para responsabilizar a los ejecutivos de las redes sociales del contenido ilegal y de odio.

Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los niños menores de 16 años.

La ‍decisión ha sido observada de cerca por otros países que están considerando medidas similares basadas en la edad, entre ellos Reino Unido y Francia.

La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida similar que está siendo evaluada en Reino Unido y que ya entró en vigencia en Australia. Además, veta el uso de teléfonos móviles en los institutos, con el objetivo de que la medida entre en vigor desde el inicio del próximo curso escolar.

Tras un debate que se extendió hasta pasada la medianoche, los diputados respaldaron el lunes el texto con 130 votos a favor y 21 en contra. El proyecto, tramitado por el procedimiento de urgencia, pasa ahora al Senado, cuya aprobación resulta necesaria para su aplicación a partir del 1 de septiembre.

La diputada oficialista Laure Miller, una de las impulsoras de la iniciativa, defendió la medida durante el debate, con el argumento de que “no se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo (las redes) por sí solo”. Además, aludió a los algoritmos que conducen a los menores hacia tendencias autodestructivas, con énfasis en TikTok.

La parlamentaria sostuvo además que los estudios científicos muestran que, a causa de las redes sociales, los menores “duermen menos, se mueven menos, leen menos y se comparan más” entre sí. Entre las intervenciones del gobierno, destacó el ministro de Educación Edouard Geffray, quien celebró la restricción para los institutos, tras una prohibición en 2018 en secundaria, primaria y preescolar.

“Esta medida tuvo efectos positivos, tanto en el ambiente escolar como en el aprendizaje”, expresó el ministro y lamentó que gran parte de los jóvenes “pasen más tiempo semanal viendo pantallas que en horas lectivas”.

Antes de la votación final, la Asamblea rechazó una moción de inadmisión presentada por el principal partido de izquierdas, La Francia Insumisa, que calificó la prohibición de “inaplicable” y sostuvo que “no cambia nada”.

El diputado Louis Boyard, de 25 años, expuso sus objeciones al sistema de verificación de edad con ejemplos concretos. “¿Saben cómo es sencillo evitarla? En Australia, basta con que alguien con aspecto de más de 18 años se preste para el reconocimiento facial en el lugar del menor. O que el menor se maquille para parecer de más edad”, señaló.