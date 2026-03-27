Era creadora de contenido y había cerrado sus redes meses antes del incidente. Testigos aseguran que no quiso recibir ayuda antes de arrojarse al vacío.

Turquía: qué se sabe de la influencer de 21 años que murió tras lanzarse desde un puente

Kübra Karaaslan, una influencer turca de 21 años, murió tras lanzarse desde el puente Osmangazi, en el tramo de Yalova Altnova, en el noroeste de Turquía. La joven se arrojó al vacío desde la baranda de la estructura. La secuencia quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales.

Luego de producirse la caída, personal de la Policía y equipos médicos se acercaron al lugar y trasladaron a la joven al Hospital Estatal de Yalova Altnova, donde se confirmó su muerte. El hecho ocurrió este lunes en una de las principales conexiones viales de la región.

En las imágenes se observa a Karaaslan sobre la baranda del puente mientras peatones y conductores intentaban intervenir para evitar que se arrojara. Según los registros, la joven rechazó la ayuda antes de lanzarse.

Las autoridades iniciaron actuaciones para establecer las circunstancias del episodio, sin que hasta el momento se hayan informado conclusiones oficiales.

Quién era Kübra Karaaslan

Kübra Karaaslan era una influencer turca conocida por su actividad en redes sociales, especialmente en TikTok. Allí compartía contenido relacionado con su vida cotidiana y había reunido una comunidad importante de seguidores.

Además, contaba con presencia en otras redes, aunque meses antes del hecho había cerrado todas sus cuentas sin realizar anuncios ni brindar explicaciones públicas, lo que despertó la preocupación de sus seguidores.

De acuerdo con los datos difundidos tras su muerte, no se registraron publicaciones posteriores al cierre de sus perfiles.

Embed İnsanlıktan ne zaman bu kadar çıktık!!!



TikTok fenomeni Kübra Karaaslan'ın köprüden atladığı anları görüntüye alan kişi:



"Hadi be kardeşim ya 4 saattir çekiyorum alan doldu" pic.twitter.com/jPTCqBmrZ6 — Record Haber (@recordhaber) March 26, 2026

Las hipótesis sobre la muerte de la influencer

El episodio, en concreto, ocurrió en el puente Osmangazi, que conecta distintas zonas del noroeste de Turquía. Karaaslan fue vista en ese lugar antes del episodio, en el sector correspondiente a Yalova Altnova.

Personas que se encontraban en la zona intentaron acercarse para asistirla, según se observa en los registros audiovisuales, pero no lograron evitar el trágico desenlace. Las imágenes comenzaron a circular posteriormente en redes sociales.

Tras la autopsia, el cuerpo fue trasladado a Estambul. Allí se realizó una oración fúnebre en Ümraniye y luego fue enterrada en el cementerio Baakehir Kayaba.

Las autoridades turcas trabajan sobre distintas hipótesis para establecer por qué ocurrió el incidente, incluyendo aspectos vinculados a su entorno personal, como una posible relación conflictiva con su pareja, y su actividad en redes sociales. De todas formas, ninguna de esas posibilidades fue confirmada oficialmente.