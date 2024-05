Ex trabajador: "Ya tenemos la herida cicatrizada"

Si bien el precio no era el esperado y no están conformes con ello, extrabajadores de Guilford plantearon que era importante que se concretara el remate de la planta para concluir esta etapa tan difícil que vivieron tras el cierre de la textil.

Extrabajadores de Guilford, estuvieron presentes en el remate de la planta de Kilómetro 8 y recorrieron las instalaciones donde cumplían funciones antes del cierre, además estuvieron expectantes por los resultados de la venta que terminó siendo muy por debajo de lo esperado.

Pedro Tolosa, extrabajador, expresó que “cuando entramos a la fábrica se veía una cosa que parecía que habían destrozado todo, las paredes rotas, suciedad, se llevaron las máquinas y muchas cosas, pero hay mucha plata todavía adentro. Ahora que se vendió ya no se puede pasar ni sacar más nada”.

Asimismo, refirió que “el valor al que se vendió, la verdad no quedamos conformes, porque el precio quedó a un valor muy bajo para todo lo que es el predio, por más revuelto que esté tendría que haber sido mayor el valor, porque con ese bajo precio tampoco se van a llegar a cubrir las indemnizaciones de todos los compañeros que faltan”.

Además de ello, comentó que “estuvimos hablando con Echelini (abogado) y más o menos cuatro o cinco meses va a tardar todo esto para que comencemos a cobrar los juicios, se vaya depositando la plata de los expedientes de cada compañero y también hay que hacer otros trámites para que se deposite en la cuenta de cada uno”.

Pese a ello, Tolosa afirmó que “fueron casi ocho años de espera, nosotros por un lado nos sacamos un peso de encima porque queríamos que se vendiera, y no queríamos que se suspendiera, entonces por ese lado estamos contentos que pasó esta etapa y se vendió. Si no se vendía, esto se cancelaba y en 30 días más iban a tener que poner otro edicto y ahí no iba a haber base, como ahora que fue de casi 400 millones. Si no se presentaban compradores la base iba a ser cero”.

En tanto recalcó, “los compañeros que estamos siempre, con Cipriano (Ojeda), estamos contentos de que se vendiera pero seguimos luchando a ver si se puede recuperar algo más porque hay tres casas que están embargadas y tienen que salir a la venta para que otros compañeros puedan cobrar también de ahí porque con esto no va a alcanzar y los montos de esas casas no van a ser actualizados, ya nos dijo el abogado”.

Para concluir, el extrabajador de Guilford reflexionó: “Ya tenemos la herida cicatrizada y estamos conformes de cierta manera de sacarnos este peso, lo que ha sucedido estos años, luchamos un montón al lado de Cipriano, con otros compañeros, nos reunimos con muchas personas para poder solucionar, así que contentos con que se vendió, pero no conformes con el precio que se vendió”, publicó diario Crónica.