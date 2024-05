Echelini: "obtuvimos el 30% de lo esperado"

Tras el remate de la última planta de la Guilford en la ciudad, el abogado de varios de los extrabajadores, brindó una mirada sobre la venta, que sólo alcanzó un cuarto del monto anhelado.

“La verdad es que no sabés qué es lo esperado y qué no, porque no teníamos tanteado a nadie que pudiera venir a ofrecer, se presentaron y compitieron muy poco, fueron por encima de la base. Nuestro primer miedo era que no hubiera nadie por la base, fracasar y que tuviéramos que volver a rematar, eso no pasó, pero nosotros esperábamos que el monto estuviera cercano a los 1.000 millones de pesos y se vendió por la mitad” expresó el abogado de extrabajadores de Guilford, Jorge Echelini.

Además, planteó que “ahora habrá que esperar, lamentablemente esta es la realidad que yo vengo diciendo que nos íbamos a encontrar en Comodoro, las dimensiones que tiene esta planta es inimaginable” y añadió que “lo que hay de acreencia, obviamente de crédito hipotecario y la acreencia de la Municipalidad, ronda los 60 millones de pesos, entonces estimo que después de eso, recién ahí se empezará a distribuir en los juicios que embargaron”.

Sumado a ello, Echelini mencionó que “uno espera que sean la mayoría de los juicios que puedan pagarse, respetando los montos históricos, no montos actualizados, porque si no dejamos mucha gente afuera, esperamos que aunque sea alcance para poder hacer una distribución entre todos, podemos llegar a cubrir los 10 o 12 juicios y, guiándome por el orden de los embargos y en el medio hay reinscripciones, hay unos 20 juicios seguro”.

Además, remarcó que “el monto para cobrar todas las indemnizaciones ronda los 1.500 millones de pesos, y de eso hoy (por ayer) sacamos el 25 o 30%”.

FONDO DE REDISTRIBUCION

También destacó que “hemos constituido por iniciativa propia, un fondo de redistribución con lo que se cobra, para los compañeros que no cobraban, esto lo venimos haciendo directamente ya desde las ventas que venimos haciendo de las distintas máquinas” y detalló que “ese fondo se alimenta con un porcentaje de lo que cobra cada compañero y se distribuye entre los compañeros que no cobraron, así que esperamos poder constituir ese fondo como para que a los demás les llegue solidariamente lo que los compañeros aportan”.

“UN FINAL NO QUERIDO”

El abogado, para concluir, señaló que “el proceso tiene un final no querido, el fin de una historia bastante triste, ocho años de una planta que fue modelo donde todo el mundo se quedaba impresionado por las dimensiones que tiene y construido con material, quizás es el destino de esta ciudad también”, publicó diario Crónica.