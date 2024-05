Remataron la última planta de Guilford por 550 millones de pesos

El sábado, se concretó el esperado remate de la última planta de Guilford, en Kilómetro 8, el último bien con el que contaría la textil en la ciudad, tras el cierre de la empresa en septiembre de 2016, que trajo aparejado una serie de demandas por parte de los trabajadores, quienes quedaron en la calle sin cobrar salarios adeudados y mucho menos indemnizaciones.

A casi ocho años de aquel penoso suceso, finalmente tras la decisión del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral Nº 2, a cargo de la Dra. Isis Pacheco, se hizo efectiva la venta de este inmueble que cuenta con 32.066 metros cuadrados, alambrado su perímetro y una superficie cubierta de 15.700 metros cuadrados, donde se ubican cuatro naves tipo galpones individuales, baños, cocina, siendo la construcción de hormigón cemento con techos de chapa en regular estado.

Previo al inicio de la subasta fueron recorridas las instalaciones que en la actualidad se encuentran en total estado de abandono, tras el desmantelamiento y la acción de ‘amigos de lo ajeno’ que aprovecharon a sacar lo poco que quedaba.

En el lugar estuvieron presentes el martillero público a cargo del remate, Andrés Zárate y la jueza Pacheco, quienes pretendían ofertar por el inmueble, un grupo de extrabajadores de Guilford, y el abogado que los representa, Jorge Echelini, entre otros.

Luego del inicio del remate con la base que alcanzaba casi los 400 millones de pesos, tres potenciales compradores pujaron para lograr quedarse con la propiedad, resultando uno de ellos vencedor con la suma de 550 millones de pesos.

“TENIAMOS EXPECTATIVA DE CASI 1.000 MILLONES”

Respecto a ello, Zárate expresó que “por orden del Juzgado Laboral Nº 2 se ha dispuesto la subasta de la planta de Guilford Argentina S.A., están los obreros presentes, no con muchas expectativas, el mercado está bastante complicado hoy en Comodoro, mucha cantidad de tierra, mucha cantidad construido y no hemos llegado medianamente a las expectativas que la gente quería ni nadie, esto es hoy imposible de comprar en Comodoro Rivadavia, teníamos una expectativa de casi 1.000 millones de pesos, pero no llegamos, sólo a un poco más de la base, 550 millones de pesos”.

Además, planteó que “si hacés la conversión de la cantidad de metros cuadrados que tenés, no llegás a los 18 mil pesos el metro cuadrado, es una cosa irrisoria. No hay más plata, la gente sabe que el termómetro de Comodoro hoy es esto, si hubiese sido dos años antes, hubiesen sido otras las expectativas porque Comodoro estaba con más movimiento”.

Zárate apuntó que “fueron pocas las personas que se acercaron, muchos trabajadores para ver si pueden cobrar lo poquito o mucho que tenían que cobrar, ahora el estudio tiene que hacer un prorrateo para que todos medianamente cobren ese expediente” y agregó: “creo que lo último que había por rematar de Guilford Argentina es esto y ya está, por lo menos yo no tengo más por rematar”.

Además, precisó que “el comprador ahora tiene que abonar una parte, el 10% de seña, el 3,6% de impuesto de sello, el 3% de comisión, se aprueba la subasta, se corre traslado a todas las partes, a los trabajadores y acreedores, que tenemos una hipoteca del Banco del Chubut, Municipalidad con sus acreencias, se saca todo de ahí y después que termine todo eso van a cobrar los empleados” y advirtió que “es un monto mucho menor y hace un mes atrás el Banco Chubut quiso rematar la planta, la base era muy chica, de 5 millones, entonces el Juzgado con gran certeza y por el bien de los trabajadores subió mucho la base, se pidieron muchos informes a las inmobiliarias de Comodoro para ver cuánto saldría, cuánto medianamente estimaban ellos que vale la planta y se hizo un estimativo de las dos terceras partes, sacando una base de 400 millones”, publicó Diario Crónica.