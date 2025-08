Exasesora del diputado Milman se volvió viral y se defiende del atentado a Cristina

“Mucha gente me está mandando cosas de Twitter, me están diciendo que me están matando. Así que me veo obligada a responder”, comenzó explicando Daniela Batlle Casas, una influencer santafesina que se volvió viral en TikTok por su contenido “de lujo” junto a su pareja.

Sus videos suelen girar en torno a un estilo de vida aspiracional: viajes por Europa, restaurantes exclusivos y consejos de belleza. Habitualmente viral por los regalos que recibe de su novio (“Gerson”), ahora la tiktoker enfrenta otro foco de atención: fue identificada como exasesora del diputado Gerardo Milman, investigado en la causa por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

En un descargo publicado en redes, admitió que es abogada y que trabajó para Milman hace tres años, aunque por un período corto: “Estuve en 2022 solo 8 meses y renuncié yo misma en octubre, antes de los escándalos de los cuales se acusa a algunas personas relacionadas con Milman, que es el atentado a Cristina, del cual no fui parte, no tengo idea de nada. No estaba ahí, yo había renunciado. Pero a la gente le encanta hablar sin saber”.

Battle Casas -quien, de acuerdo a medios locales, se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y fue jugadora de hockey en el Club Náutico El Quilla- recordó haber sido señalada a lo largo de ese año como una “empleada VIP” del diputado.

“Chicos, yo soy abogada y trabajo como cualquier persona. Trabajaba muchísimo, me desvivía, yo quería un futuro mejor. Me mudé de Santa Fe a Buenos Aires para progresar y por eso trabajé en el Congreso, pensando que ahí podía encontrar una posibilidad de progreso. No la ví, y por eso renuncié y me cambié de trabajo", explicó, y aclaró que su vínculo con el diputado se redujo únicamente a esa tarea.

Hoy, Batlle Casas cuenta con casi 170 mil seguidores y más de 11 millones de “me gusta” en TikTok, su red principal.