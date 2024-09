Excarcelaron al marido de una ex Chiquititas condenado por narco

Fernando Migliano, pareja de la ex Chiquititas Nadia di Cello y padre de sus dos hijos, fue excarcelado hoy martes por el Tribunal N°4 de San Martín, tras ser condenado en diciembre de 2021 a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de narcotráfico, transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Su pena se consideró cumplida, ya que había sido detenido en marzo de 2020, según el fallo al que accedió Infobae.

Migliano, de acuerdo al mismo documento, se encontraba bajo prisión domiciliaria, aunque la condena en su contra en primera instancia había ordenado que sea enviado a una cárcel federal. Su condena había sido confirmada por la Sala IV de la Cámara de Casación de San Martín. Sin embargo, no se encontraba firme: su defensa apeló en la Corte Suprema, donde el expediente todavía se encontraba en curso. Así, con el plazo cumplido, se ordenó su inmediata libertad.

El 4 de marzo de 2020, Migliano y su cómplice, un uruguayo, fueron interceptado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado La Matanza de la Policía Bonaerense en la esquina de Alvear y Rivadavia, en Ramos Mejía. A bordo del taxi que en que viajaban, llevaban un ladrillo de cocaína de poco más de un kilo de peso y dos bolsas de un gramo cada una, además de algo de porro. Fueron arrestados en el acto.

La casa de Migliano en Villa Adelina fue allanada al día siguiente. Le encontraron marihuana, otros 740 gramos de cocaína en otro ladrillo y una trincheta con restos de polvo, así como marihuana, pastillas de éxtasis y 25 dosis de Nbome-25, vendido como un substituto barato del LSD. Se incautó también una pistola Glock calibre 40 con 13 balas en el cargador y una caja con 37 balas marca Magtech. En el fondo, crecían nueve plantas de marihuana.

El pasaporte de Di Cello fue encontrado en la casa, de acuerdo a la condena firmada en 2021. Una vecina de la pareja declaró en la causa y aseguró que la ex Chiquititas vivía en el lugar. Aseguró llevarse bien con la pareja, una convivencia sin conflictos.

En 2021, tiempo antes de la condena, Di Cello publicó una serie de mensajes en sus redes sociales luego de que el caso fuera divulgado

“Quiero agradecer a aquellas personas que me apoyan que me escriben y se solidarizan conmigo, con una palabra de aliento, de amor, me hacen bien. Estoy pasando por lo peor de mi vida”, escribió Di Cello. bien con la pareja. Luego, acusó al supuesto responsable de la filtración del dato.

“Alguien que conozco que tiene mierda en la cabeza y el alma podrida llevó a los medios información. Esa persona me destruyó en todos los sentidos. Solo les quiero decir que yo hoy perdí todo tipo de felicidad. Jamás me vi envuelta en nada, yo tenía una carrera que jamás se basó en escándalo y siempre en brindar amor, transmitir felicidad aun así si mi corazón estaba roto”, continuó la actriz.

Di Cell no fue parte del Cris Morena Day organizado por Olga en el Gran Rex a fines del mes pasado.