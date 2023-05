Fabiana Cantilo reveló la verdad sobre Fito Páez y Charly García

La cantante y compositora Fabiana Cantilo se cansó de la mala prensa y de las mentiras. La artista usó su cuenta de Twitter para desmentir todo lo que se encontró en las noticias donde aseguraban que ella se había ido con Fito Páez porque Charly García “no le daba bola”.

Fabiana Cantilo, enojada, mandó a leer libros o que en su defecto vieran una buena serie, pero le pidió a la prensa que deje de acuñar declaraciones que ella nunca dio y de paso exigió que se retracte el periodista que inventó esa historia, o que por lo menos deje de hablar.

“Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo y lo van a levantar de todos lados. Mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola. ¡Mentira!. Yo lo elegí. A Fito”, comentó la cantante.

"¿Entienden? No voy a dar más declaraciones. Esa pelotudez que están diciendo… Que corrobore la fuente porque es mentira. Y para avisarles que mucho de lo que hay en esas noticias son mentiras, especialmente los títulos. De ninguna manera yo estuve con Fito porque Charly no me dio bola. Charly me re daba bola. Yo lo dejé por Fito”, aclaró la cantante.

“El pelotudo que escribió eso se puede retractar o dejar de hablar boludeces de la gente que no conoce. ¿Ok? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, manifestó Fabiana Cantilo.

Pero no es todo. La artista aclaró: “¿Por qué digo esto? Porque odio las mentiras y la prensa amarillista es como la base de todas las mentiras juntas para vender la historia te clavan. Y yo no estoy acostumbrada a eso, así que no voy a mirar más; estaba al pedo; tenía una hora al pedo acá mirando el pu** Google de las put**s noticias… tengan cuidado. Como decía Luis (Spinetta), leamos libros o de última mirate una buena serie, pero hablan como si yo estuviera dando una declaración”, estalló la artista furiosa.

Para cerrar agregó: “¿Quién habrá sido el pelotu*... Me he encontrado con cada bolu* a lo largo de mi vida, chicos, ¡tremendo, tremendo! Los periodistas tienen mucho poder, es verdad, y si no es un buen periodista, hace lo contrario, ofende al artista. Y el artista es un ser de Dios, ¿Se entiende?”, puntualizó Fabiana Cantilo.

Fuente: Perfil.com