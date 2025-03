Fernanda Iglesias contó por qué odia al Chavo Fucks

Fernanda Iglesias recordó en el stream de Bondi Live cómo era su relación profesional con el periodista deportivo, Alejandro 'El Chavo' Fucks, cuando compartían piso en Duro de Domar.

El Chavo, polémico como siempre, había tenido un fuerte cruce con Fernanda Iglesias cuando aún formaba parte del programa de Canal 9 que entonces conducía Roberto Pettinato. Tal es así que allá por 2010 amenazó con irse diciendo: "Me bajo del barco. Si ella sigue yo no vuelvo, no tengo ganas de discutir", y esa misma noche que los tuvo enfrentado, Fernanda publicó un tweet que daba cuenta de que la relación no tenía vuelta atrás: "No soporto más al Chavo". No obstante, Iglesias minimizó esta situación y dijo: "Teníamos discusiones al aire pero las sabíamos controlar. Después íbamos todos a comer juntos".

Catorce años pasaron de ese momento y Fernanda Iglesias finalmente contó cómo era el periodista deportivo: "Se creé un macho alfa. A todas las que no se puede c**** las maltrata. Un día se dio cuenta que no iba a poder y comenzó a maltratarme".

La parte más indignante de la situación fue cuando Fucks, al tanto del maltrato que recibía Fernanda Iglesias por parte Pablo Nieto, ex marido, lo llamó para solidarizarse: "Cuando mi marido me pegó en la calle, 'El Chavo' lo llamó para solidarizarse y le dijo "Te entiendo porque Fernanda es insoportable", sentenció.