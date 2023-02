Filtran supuestos chats de Fede Bal y Florencia de la V

Al hijo de Carmen Barbieri ya se lo había involucrado con Claudia Albertario -quien dio su versión y confirmó el affaire- y con la panelista Estefanía Berardi -que hasta el momento negó todo-, y luego de que saliera a la luz que mantuvo una “doble vida” con la bailarina Sol Báez, ahora le llegó el turno a la conductora de Intrusos (América).

“Este finde voy a ver Kinky Boots”, expresa Flor en uno de los chats, en alusión a la obra que protagoniza Fede, y este le pregunta si asistirá con su marido.

“No, ni que se entere. Te tiene entre cejas. Además se queda con los chicos”, explica ella ante la consulta. “Entonces tenemos un toque para revivir viejas épocas”, asegura él.

Flor le corta el rostro a Fede en estos supuestos chats. “No, ahora no se puede. La tuya te tiene con lupa. Y además, si no está ella, tenés un catálogo grande. No me chamuyes”, indica la conductora, aparentemente haciendo alusión a Aldrey.

“Sí, pero el sexo que tuve con vos no lo tuve nunca con ninguna mina”, responde Fede Bal ante los dichos de Flor de la V en los presuntos chats que les adjudican.

“El quilombo con los chats de #FedeBal será cuando la conductora tenga que leer los de ella en su programa.”, sostuvo al respecto el periodista de espectáculos Jorge Rial.

Embed El quilombos con los chats de #FedeBal será cuando la conductora tenga que leer los de ella en su programa. — JORGE RIAL (@rialjorge) February 10, 2023

Frente a la magnitud del escándalo, producto del abanico de mujeres de la farándula presuntamente involucradas, muchas de ellas en pareja o casadas, también comenzó a circular la versión de que los chats se tratasen de una falsificación.

Al respecto de esta posibilidad Rial en su cuenta de Twitter ironizó: “Ahora hay chat truchos ”.