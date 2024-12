Florencia Comas, el femicidio que todavía nadie puede explicar

Florencia Comas tenía 27 años, estaba casada y era mamá de una nena de 3. La investigación tuvo tres sospechosos, hasta que uno se quebró y dijo haberla matado. El móvil del crimen aún no fue esclarecido.

Se sospecha que Florencia Comas (27) pensaba cortar la relación que mantenía con un hombre, Jonathan Latapie (38), hipoacúsico como ella. Ese detalle todavía no pudo ser probado. Existen evidencias, sin embargo, de que él ya tenía decidido matarla. Eso es lo que se desprende de la investigación por el femicidio que, tres meses después, todavía tiñe de horror a San Nicolás de los Arroyos.

Como todas las mañanas, Florencia se levantó temprano el jueves 12 de septiembre. Le hizo el desayuno a su hija de 3 años y la llevó al jardín de infantes. Luego se encontró con quien -según concluye la hipótesis fiscal- sería su asesino, que la había citado en una casa de la calle Belgrano, en el cruce con Sarmiento, pleno centro de la ciudad. Latapié no vivía allí, sino que realizaba trabajos de albañilería.

“FLORENCIA TENIA SIGNOS DE VIOLENCIA SEXUAL”

Una vez adentro, Florencia recibió un violento golpe en la cabeza que la desmayó. Segundos después, como determinó la autopsia, fue asfixiada. Su cuerpo fue encontrado 24 horas más tarde en el camino que conduce a una planta de tratamiento de residuos, en las afueras de San Nicolás. Estaba envuelto en una sábana rosa y atado con una soga.

“Tenía signos de violencia sexual previa a la muerte. Y no se descarta una violación”, cuenta a TN Sergio Cej, abogado -junto a Carla Rivet- de la familia de la víctima. Y sigue: “Este hombre (Latapié) tenía relaciones sexuales de manera ocasional con Florencia”.

El detalle de la sábana posó inicialmente las sospechas sobre otros dos hombres, hipoacúsicos al igual que Florencia y Latapié. Se trata de Walter Roberto Solís y Nahuel Siboldi. La víctima -ocasionalmente también- solía tener encuentros sexuales con ellos.

Florencia tenía un matrimonio de varios años con otro joven hipoacúsico: Braian Acuña, quien además es el padre de su hija. Era una relación abierta. “Él estaba al tanto de la actividad sexual de ella”, acota Cej, y agrega: “Incluso cuando declaró su hermano, cuñado de Florencia, dijo haber estado con ella también”.

UN VIDEO SEXUAL

Acuña no estaba al tanto de que Florencia había planeado un encuentro con Latapié la mañana del crimen. Se supo cuando los fiscales Verónica Marcantonio y Julio Tanús, siguiendo el rastro de un sospechoso, le tomaron testimonio y él evocó un video sexual que Florencia había grabado tiempo atrás con Solís y Siboldi. Al repasar las imágenes, le llamó la atención una sábana rosa similar a la que envolvía el cadáver.

Una ex de Solís abonó esta hipótesis: creyó reconocer la sábana de cuando convivía con el otrora imputado. Agregó que Solís era un hombre agresivo y dio detalles sobre sus preferencias sexuales: dijo que practicaba el sadomasoquismo y le gustaba filmarse.

Solís fue detenido en Rosario, aunque con el correr de los días pudo demostrar que estaba allí al momento del crimen. Lo mismo Siboldi, el segundo capturado en la causa: dijo que conocía a la víctima y admitió haber sido parte de aquel video. Finalmente logró probar que se encontraba trabajando en Buenos Aires cuando a la víctima le arrebataron la vida.

La investigación avanzó con el peritaje de las cámaras de seguridad y la declaración de testigos. Aunque el aparato sigue sin aparecer, el informe de geolocalización del teléfono de Florencia determinó que había dejado de emitir señal en ese departamento de la calle Belgrano.

La suma de pruebas condujo, finalmente, al único detenido hoy en la causa. “Un empleado de la sucursal del Banco Nación que está en la esquina del domicilio donde ocurrió el crimen declaró que tanto Florencia como Latapié habían hecho trámites allí con unos minutos de diferencia”, aporta Cej.

Al verse acorralado, el femicida lloró durante la indagatoria y, en lenguaje de señas, confesó que había asesinado a Florencia. Los fiscales lo imputaron por “homicidio doblemente agravado por alevosía y violencia de género”, cuya única pena posible es la prisión perpetua. Hoy cumple prisión preventiva en la Unidad Penal N° 34 de Melchor Romero.

“Fue un crimen premeditado. Latapié siguió un procedimiento: primero desmayó de un golpe a la víctima y luego la asfixió”, argumenta Cej.

EL MISTERIO QUE RODEA AL CASO

Por diferentes razones, la investigación arroja novedades semana a semana. En los últimos días, el acusado fue sometido a pericias psiquiátricas, lo cual -según el resultado- podría reforzar la estrategia de la defensoría oficial de obtener una reducción de la pena en expectativa. Un detalle: según un artículo publicado en el sitio oficial de la Justicia de Entre Ríos, Latapié protagonizó en agosto de 2019 una búsqueda de paradero en Paraná. Estuvo perdido tres días y finalmente fue encontrado mientras caminaba por la ruta rumbo a la localidad de Diamante.

“Además de la manera en que cometió el crimen, el hecho de ir a buscar el auto (un Peugeot 5008 gris), ingresarlo en reversa para colocar el cuerpo de Florencia en el baúl y trasladarlo hasta el centro de tratamiento de residuos son detalles trascendentes. Una persona que no comprende sus actos no es capaz de todo eso”, profundiza Cej.

Otro detalle de la causa es el pedido de recusación de una intérprete en lenguaje de señas aportada por la fiscalía: la defensa adujo que tenía una relación de amistad con Latapié, aunque el Juzgado de Garantías desestimó la solicitud.

El móvil del hecho todavía no está claro y ensombrece la investigación. “No hay ningún elemento probatorio que justifique el motivo por el cual a Florencia le quitaron la vida. El hecho de que ella quisiera dejarlo es más un chisme que evidencia. De las testimoniales no surge el motivo”, alega el abogado, y echa por tierra cualquier otra posibilidad ajena a la del femicidio: “En la calle se comentaba que habían tenido relaciones y a él se le había ido la mano, pero la fiscalía, con toda la evidencia en mano, nunca tuvo esa hipótesis. La autopsia arrojó una lesión de índole sexual. No hubo consentimiento”.