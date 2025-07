Florinda Meza volvió a desmentir a la serie Chespirito

Florinda Meza les declaró abiertamente la guerra a los hijos de Roberto Gómez Bolaños, responsables de la serie Chespirito, sin querer queriendo, a los que acusó de manchar el legado de su padre.

La actriz que personificó a Doña Florinda y última esposa del capocómico mexicano fallecido en 2014 parece dispuesta a contradecir, punto por punto, lo que pasa en la ficción.

En este sentido, Florinda Meza insistió en las graves inconsistencias que presenta el guión de la serie dedicada al creador de El Chavo del 8 y destacó la necesidad de preservar la esencia y el mensaje que intentó transmitir su creador.

A partir de esto, la actriz remarcó las grandes diferencias que existen, según su mirada, entre la historia propuesta en la ficción y la realidad.

En un video subido a sus redes sociales, la exesposa de Roberto Gómez Bolaños aclaró cómo, según ella, surgió uno de los personajes más queridos del humorista: "El personaje de El Chavo sí surgió por una adversidad, pero nació diferente". Y explicó por qué: "Ante la inminente partida de Rubén, Roberto tuvo que inventar algo. Mientras lo hacía, decidió echar mano de un sketch que había funcionado, sobre un niño y un vendedor de globos. Lo puso de manera provisional y por emergencia".

Luego, contó cómo fue evolucionando el personaje de El Chavo a medida que transcurrían las grabaciones: "El sketch tuvo mucha aceptación y decidió volver a ponerlo, con una nueva situación, luego fue agregando distintos personajes y así, SIN QUERER QUERIENDO, nació uno de los personajes más entrañables de la televisión".

También desmintió que haya existido un "team back" para iniciar las grabaciones como muestra la serie, pero sí consideró que habría sido lindo que lo hubiesen hecho así. Tampoco coincidió con los motivos por los cuales Roberto escribió El Chavo: "Roberto no escribió el Chavo para 'pegarle a la competencia'... pero le pegó. Tampoco vivía pensando en agradar a todos, pero lo logró".

Allí, Florinda Meza hizo una pausa a la crítica de la bioserie para detenerse en cuál fue la clave del éxito del programa que creó Gómez Bolaños: "Su genialidad no está en el vestuario, o en los actores, esos son complementos de su verdadero secreto: los libretos. Ahí, en esa manera de plantear escenas, diálogos, acción y repetición, remates, ritmo, sorpresa y emoción, ahí está su genio".

"Por eso los programas traspasaron el tiempo y el espacio, por eso siguen vigentes y por eso son un tesoro para la cultura latinoamericana. Y por eso es tan importante preservarlo, son parte de nuestras vidas. Dañar eso es dañarnos a nosotros mismos", reflexionó la actriz.

Florinda Meza aclaró que alzó la voz contra la bioserie no porque su personaje la deja mal parada, sino porque es necesario preservar el legado de Roberto Gómez Bolaños para las futuras generaciones.

"Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí. Se trata de ustedes, ¡Se trata de todos!". Y agregó en este sentido: "Aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: 'La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena'", aclaró la actriz.

"Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio los daña a ustedes. Y daña un hermoso recuerdo que compartimos y que nos ha unido como hermanos por más de 4 generaciones, sin barreras, sin fronteras", detalló en el video.

Y sumó al respecto: "Todos los que conocemos al Chavo, compartimos eso en nuestro ADN. Las nuevas generaciones merecen recibir ese tesoro".

"A todos los que lean este mensaje les pido que reflexionen. Yo seguiré contando la verdad sobre el legado de Roberto, pero no voy a hablar de mí", aclaró finalmente Florinda Meza dejando en claro que está dispuesta a exponer todas las mentiras que, según ella, presenta la bioserie Chespirito, sin querer queriendo.