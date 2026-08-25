Gadano impulsa jornada sobre discapacidad e inclusión

El sábado 5 de septiembre se llevará a cabo en Pico Truncado una jornada sobre “Discapacidad, Inclusión y Futuro: un compromiso colectivo”.

La misma constituirá un espacio de encuentro, reflexión y educación inclusiva y tendrá lugar en el Polideportivo del Sindicato Petrolero (SIPGER) con entrada libre y gratuita

La invitación abierta a toda la comunidad fue realizada por la senadora nacional Natalia Gadano, quien destacó que “la inclusión también se construye con información, herramientas y acompañamiento para las personas con discapacidad y sus familias”.

Al mismo tiempo aludió a la importancia de generar instancias de intercambio que permitan acercar conocimientos y herramientas concretas a quienes atraviesan estas realidades.

El encuentro comenzó a las 10:00 y tendrá como ejes el autismo, la educación inclusiva, la nutrición y los derechos de las personas con discapacidad.

Se contará con la participación de Eduardo Sotelo, especialista en educación inclusiva y autismo; Rodrigo Bradi, licenciado en Nutrición, chef profesional, acompañante terapéutico y preparador físico deportivo; y la dra. Melina Calandra, abogada especialista en derecho a la salud y discapacidad.

Fuente: prensa senadora Gadano