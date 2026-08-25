Comuna de Cañadón Seco planifica una zona chacras

La comisión de fomento de Cañadón Seco impulsó a principios de esta semana una mesa de trabajo interinstitucional para avanzar en la planificación y desarrollo de una zona de chacras.

El objetivo es fortalecer las iniciativas productivas y generar herramientas concretas para acompañar a los emprendedores locales en cada etapa de sus proyectos.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la comuna, Gabriel Galarza, y contó con la participación de la jefa de la Agencia Caleta Olivia, ingeniera agrónoma Paula Luna; el ingeniero forestal Germán Stoessel, Director de la Escuela de Recursos Naturales de la UNPA; el profesor Pablo Delgado, Director Regional del Consejo Agrario Provincial; el secretario general de la comisión de fomento, ingeniero Carlos Lisoni; la Directora de Desarrollo y Economía Social, Soc. Jessica Ramírez; la Directora de Ambiente, Estela Llampa; y la M.V. Guadalupe Rojas.

Durante la jornada se analizaron distintas líneas de trabajo vinculadas con la planificación integral de la zona de chacras, contemplando aspectos productivos, ambientales y de ordenamiento, así como el aprovechamiento responsable y estratégico de los recursos disponibles.

Uno de los principales ejes del encuentro fue la planificación para el acompañamiento a los emprendedores de la localidad, entendiendo que el desarrollo productivo requiere mucho más que la disponibilidad de un espacio físico.

Para que cada iniciativa pueda crecer y sostenerse en el tiempo, resulta fundamental generar oportunidades de capacitación, asesoramiento técnico, transferencia de conocimientos, acceso a herramientas y acompañamiento durante las distintas etapas de cada proyecto.

En este marco, la articulación entre la comisión de fomento, organismos técnicos, instituciones educativas y entidades vinculadas al desarrollo rural, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz a través del Consejo Agrario Provincial (CAP), permitirá fortalecer una estrategia integral orientada a la capacitación, la asistencia técnica y la generación de nuevas capacidades locales.

El objetivo es que los emprendedores cuenten con mayores herramientas para transformar sus ideas en proyectos concretos, sustentables y con posibilidades de crecimiento, contribuyendo a diversificar la matriz productiva y generar nuevas oportunidades para las familias de Cañadón Seco.

Fuente: comuna de Cañadón Seco