Cañadón Seco honró la memoria y el legado de José de San Martín

En la localidad de Cañadón Seco, el acto alusivo al 176º aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, quien contribuyera a la emancipación de otros países sudamericanos, tuvo lugar en la Plaza de los Compadres y Comadres de la Independencia, donde también se encuentran los bustos de Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes.

El acto fue presidido por el jefe de la comuna, Gabriel Galarza, y se contó con asistencia de la diputada por pueblo, Patricia Urrutia; la Directora Regional de educación zona norte Magdalena Paredes; oficiales de la Prefectura Naval; de la comisaría y Unidad de Bomberos 18ª de la localidad, además de referentes de otras instituciones y vecinos en general.

Un marco de banderas de ceremonias enmarcó ese espacio público donde se izaron la bandera nacional y la de Santa Cruz.

La canción patria Aurora, el Himno Nacional, la Marcha de San Lorenzo y un minuto de silencio otorgaron un halo de profundo respeto a la memoria y legado del Libertador que falleciera el 17 de agosto de 1850, exiliado en Boulogne Sur Mer, Francia, cuando contaba con 72 años.

Uno de los momentos emotivos de la ceremonia estuvo dedicado a un grupo de 16 jóvenes y adolescentes que recibieron diplomas en mérito a los valores que propiciara San Martin y 4 de ellos fueron distinguidos con una réplica a escala del sable corvo del prócer: Maria Paz Camus, Agustina Quiñones, Thiago Biava y Geremias Nievasz.

POR UN PAIS JUSTO Y SOBERANO

El discurso alusivo a la fecha estuvo a cargo del presidente de la comuna, Gabriel Galarza, quien en principio destacó que evocar a San Martín en un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad “no lo hacemos solamente desde el recuerdo, sino desde la convicción de que su legado sigue latiendo en cada rincón de nuestra tierra, especialmente acá, donde el trabajo, el sacrificio y la soberanía se viven todos los días”.

Para el jefe comunal, San Martín “fue un conductor político; un hombre de convicciones profundas que entendió que la libertad de los pueblos no se construye solo con espadas, sino también con educación, con justicia, con respeto y con visión de futuro”.

Más adelante, destacó que, actualmente, “en una Argentina herida por intereses mezquinos, donde algunos quieren vender lo que el pueblo construyó con esfuerzo; en estos tiempos difíciles donde el país enfrenta desafíos complejos; donde muchas veces el desánimo quiere ganarle al compromiso, levantar la figura de San Martín es un acto de rebeldía”.

En tal sentido, puso de relieve que “nuestro compromiso hoy, como dirigentes, como ciudadanos, como jóvenes, es construir un país más justo, más federal y más humano donde el desarrollo no se mida solo desde los sitios de poder, sino también desde nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros gimnasios, nuestras calles y desde nuestras familias trabajadoras”.

Tras felicitar a los jóvenes locales que recibieron la réplica del sable corvo, finalmente manifestó que “en honor al general San Martín, reafirmemos nuestro compromiso con la soberanía, con la justicia social y con la unión de los pueblos. Que su figura no sea solo motivo de homenajes, sino una guía para nuestras decisiones cotidianas y las generaciones venideras”.