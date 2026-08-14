Refaccionan los edificios escolares de Cañadón Seco

Las tareas se ejecutan en el Jardín de Infantes 12, la Escuela 23 y el Colegio 33.

El programa de refacciones se enmarca en el convenio suscripto entre la comisión de fomento de Cañadón Seco y el gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación (CPE), reafirmándose un compromiso conjunto de garantizar espacios seguros, adecuados y de calidad para toda la comunidad educativa.

Las intervenciones consisten, entre otras, en el reemplazo de vidrios y espejos que presentaban deterioro, mejorando las condiciones de seguridad y funcionamiento de los edificios.

De manera puntual, en la Escuela Nº 23 se ejecutaron tareas de reparación de la losa, que presentaba filtraciones de agua y había ocasionado el deterioro del cielorraso interior. Una vez solucionado ese problema estructural, se realizaron las reparaciones internas correspondientes para restablecer las condiciones del sector afectado.

Como parte del mismo plan de mantenimiento, también se efectuó la recarga de los matafuegos en los tres establecimientos educativos, garantizando el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas para el normal desarrollo de las actividades escolares.

Estas intervenciones forman parte del Plan Integral de Mantenimiento Escolar, licitado por la Comisión de Fomento y ejecutado por la Dirección de Obras y Mantenimiento, con financiamiento del CPE, en el marco del convenio vigente entre ambas instituciones.

Fuente: Comuna de Cañadón Seco