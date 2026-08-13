Un importante operativo de rescate se llevó adelante este jueves en Pico Truncado, luego de que un operario cayera al interior de una fosa de aproximadamente seis metros de profundidad.

Rescatan a operario que cayó a una profunda fosa

La emergencia fue atendida por bomberos de la División Grupo Especial Zona Norte, quienes fueron alertados sobre el accidente ocurrido en una obra ubicad en la esquina de las calles Córdoba y Santos Arroyabe.

Al arribar al lugar, la dotación constató que un hombre se encontraba atrapado en el interior de la fosa.

Ante esta situación, los especialistas desplegaron un sistema técnico de tracción compuesto por cuerdas, poleas simples y dobles, mosquetones y arneses.

Como parte del procedimiento, los rescatistas inmovilizaron a la víctima para proteger su columna y el resto del cuerpo.

Para ello utilizaron un chaleco de extricación tipo Kendrich y una tabla rígida, lo que permitió realizar el ascenso de manera controlada y segura.

Finalmente, el operario fue extraído de la fosa y quedó inmovilizado para su posterior evaluación médica.