Ganó 3 medallas de oro, votó a Milei y ahora está decepcionado

Ariel Suárez es un remero que representó a Argentina como pocos en la historia: ganó tres medallas de oro en Juegos Panamericanos (dos en 2011 y una en de 2019) y fue cuarto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin embargo, como suele pasar en los deportes por fuera del fútbol, ganó mayor notoriedad lejos del remo: fue cuando se convirtió en el primer deportista que desafió abiertamente las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus y salió a remar en la etapa más estricta de la cuarentena.

Tras una causa judicial de la que finalmente quedó sobreseído, Suárez siguió siendo muy crítico de Alberto Fernández, fue precandidato a intendente de San Fernando para Juntos por el Cambio en la lista de Patricia Bullrich y festejó con varios tuits el triunfo de Javier Milei, al punto que fue mencionado como uno de los posibles secretarios de Deporte del nuevo gobierno. Sin embargo, a dos meses de la asunción del presidente libertario, esa luna de miel parece haberse roto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/suarezrow/status/1758122036864373175&partner=&hide_thread=false Así esta el estado del deporte nacional hoy sin conducción y a la deriva.

No hay plata pero tampoco hay intención de gestión.

Sólo les interesa la Sociedad Anónima en los clubes de fútbol y no el deporte olímpico.

Muy triste todo . pic.twitter.com/bZM2D7OpJq — Ariel Suarez (@suarezrow) February 15, 2024

A partir de febrero, Suárez comenzó a quejarse en las redes sociales sobre la falta de designación de un secretario de Deportes, una acefalía agravada porque faltan 160 días para los Juegos Olímpicos París 2024 –en los que el bonaerense no competirá-.

Al día siguiente, agregó: “Comprendo que no hay Plata @JMilei. Pero no entiendo y, siento, que es una falta de respeto a todo el deporte Nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el sub Secre en deportes. No todo es “SAD” hay un deporte olímpico ahí afuera”.

El viernes por la noche, Suárez habló con el programa Era Por Abajo, por la Once Diez. Entrevistado por Ezequiel Fernández Moores, Alejandro Wall y Andrés Burgo, Suárez reforzó su decepción con el comienzo del gobierno de Milei y se sumó a las pocas voces críticas del deporte, en amplio contraste con la música y otras expresiones culturales.

Dijo que “estamos completamente en bolas”, habló de una “falta de respeto” al deporte y contó que la selección argentina de remo está “mendigando” alojamiento para un Sudamericano, a la vez que lamentó el silencio del Comité Olímpico Argentino.