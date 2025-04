Georgina Barbarossa confesó su romance con un hombre 25 años menor

Georgina Barbarossa sorprendió a todos en su programa A la Barbarossa, por la pantalla de Telefe, al hablar, entre sonrojos y bromas, de su nueva relación sentimental. La conductora de 70 años fue “mandada al frente” por Marcela Tauro en Intrusos, y este viernes decidió romper el silencio.

La conductora contó que volvió a encontrarse con un antiguo amor, 25 años menor, con quien ahora mantiene un fogoso romance. Entre carcajadas, lanzó frases que encendieron las redes. “Sabe revolver bien la olla. Pero a veces no hay que revolver tanto, como con el arroz, porque se pasa”, dijo con picardía.

Aunque se negó a revelar la profesión del hombre, aseguró que no es chef: “Que sepa cocinar no quiere decir que sea cocinero”, agregó.

Barbarossa reveló que conoció a su pareja años atrás en Brasil, y que en ese momento no prosperó la relación porque estaban en momentos muy distintos de la vida. “Yo estaba abocada a mi familia y él no tiene hijos. Pero ahora nos reencontramos”, contó. También aseguró que su nuevo compañero no es un “sextoy”, sino un amigo con historia: “Besa con lengua y franeleamos en la cocina”, confesó sin filtros.

El reencuentro fue reciente, pero lo suficiente como para que el hombre ya haya pasado la noche en su casa. Aunque aclaró que no le dio las llaves y que “nadie deja el cepillo de dientes”, también dijo que su encargado del edificio no lo conoce porque “viene a las 20, cuando él ya no está”.

El romance motivó a Georgina a retomar el ejercicio físico: “Hace deportes acuáticos, así que yo también tuve que ponerme las pilas con las sentadillas”, bromeó, haciendo referencia a la vitalidad de su nueva pareja.