Granadino y Connan están listas para su revancha por el título en Francia

Todo está listo. Con la balanza superada, es tiempo de la revancha. La campeona mundial mosca de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), la bonaerense Ayelén “Piru” Granadino, se enfrentará a la francesa Marie Connan, intentando defender por primera ocasión su corona.

Será un duelo revancha del combate estelar de la velada que se desarrollará este sábado en el Salle Ampere, en Vendome, Loir-et-Cher, Francia, en una nueva apuesta de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, que será televisada en vivo a través de Fight Nation para Francia y gran parte Europa y el mundo.

Se conocen muy bien. El pasado 11 de noviembre, Granadino (10-1-4), actual Nº 1 del ránking mundial mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Nº 1 argentino mosca, además de doble campeona sudamericana mosca y monarca argentina minimosca, dio una muestra de carácter y derrotó a Connan (6-3), extitular francesa e intercontinental, en fallo dividido -que debió haber sido unánime-, para conquistar su título IBO en este mismo escenario. Ahora, tendrán su desquite directo.

GRANADINO Y CONNAN DIERON EL PESO

En la tarde de este viernes, ambas superaron la ceremonia de pesaje, dejando todo listo para su choque. Granadino registró 50,300 kg. En tanto Connan marcó 50,150 kg.

La bonaerense, representada y promovida por Argentina Boxing Promotions, descansa a la espera de una exitosa defensa, buscando repetir el éxito obtenido en noviembre.

“Estoy contenta, y ya quiero subir al ring. Sabía que el peso no iba a ser un problema. Como dije antes, estoy muy feliz de estar aquí, muy motivada y lista para defender lo que me costó tanto conseguir. En noviembre ganamos con justicia. Connan pidió revancha y por supuesto que se la damos. De todas formas, sé que no me tengo que confiar por lo que sucedió en la primera pelea. Ella va a venir mucho mejor todavía, y seguro que tendrá ganas de vengarse. Por eso, estoy más que preparada y lista para volver a Argentina como llegué: volver como campeona”, señaló Granadino.

De cara a su segunda presentación en el exterior, la pupila de Osvaldo Falcón remarcó: “Esta pelea va a ser distinta. Ella seguro que estará mejor, pero también yo. Sé muy bien lo que tengo que hacer. Confío en el gran trabajo que hicimos y estoy más que lista”.

A los 26 años, Granadino buscará refrendar su cuarta corona. Luego de reinar como monarca nacional minimosca -derrotando a Tamara Demarco-, la vencedora de nombres como Anyelén Espinosa y Sol Baumstarh se alzó con el título sudamericano mosca al doblegar a Débora Gómez en fallo unánime. Tras quince meses alejada por maternidad, volvió con todo y lo reconquistó el 11 de marzo de 2023 al dominar a Aixa Adema unánimemente, para luego retener su cetro en la revancha sobre Gómez, en idéntico resultado, previo a su consagración en Francia. Ahora, va por más.

Enfrente estará Connan, trece años mayor, nacida en Vendome pero radicada en Londres, Inglaterra, quien tras convertirse en monarca francesa minimosca al superar a Melanie Mercier, vencer a la ucraniana Inna Statkevych, el 1 de julio último doblegó a la irlandesa Kate Radomska en decisión unánime y se adueñó de la faja intercontinental mosca IBO, antes de caer con Granadino.

LAS SENSACIONES DE AYELEN GRANADINO

“Estoy lista para pelear. No veo la hora de subir al ring”, inició “Piru”, quien continuó: “La victoria anterior me dejó grandes sensaciones pero como dije, no tengo que confiarme. Ella va a estar mejor, y yo también. Por eso, llegué aún mejor preparada. Sé muy bien lo que tengo que hacer para ganar”.

“Le agradezco mucho a mi promotor, Mario Margossian, por conseguir esta defensa, tal como lo hizo con el combate de noviembre. Estoy lista. Vine otra vez a ganar”, sentenció.