Granata durísima contra Yuyito González por su relación con Javier Milei

Este jueves en Puro Show, mostraron al aire la nota que le hicieron a Amalia Granata, quién tuvo picantes declaraciones sobre la política. Por un lado, el cronista del programa le consultó a la diputada si estaría en pareja con un político y ella le respondió sin pelos en la lengua al respecto.

"Hoy en día se habla mucho de la atracción que hay de parte de ciertas famosas del mundo mediático, modelos, vedette y demás, hacia el poder político", le dijo el movilero a la modelo, actualmente diputada en la provincia de Santa Fe.

"Yo no saldría porque los detesto, los odio", respondió tajante Granata. Asimismo, la diputada reveló que cuando finalizan las reuniones que tiene con otros políticos, le consultan por temas de la farándula. "Les encanta el mundo del espectáculo", contó Amalia.

Siguiendo esa línea, el cronista quiso saber qué opinaba de Yuyito González y su relación con el presidente de la Nación, Javier Milei. "¿Qué te parece el rol de Yuyito? Viste que ella dice 'no soy Primera Dama, soy la novia de Javier, nada más'", le comentó el movilero a la política.

"Ay, pobre, lamentable. Si fuera mi mamá te juro que me daría vergüenza. Horrible. No, señora, ubíquese, ya está grande para esos papelones", disparó la modelo contra la conductora.

Los picantes comentarios de Amalia Granata contra Yuyito González

Lejos de quedarse con esos primeros comentarios, Amalia Granata fue más allá y siguió apuntando contra Yuyito González por su relación con el presidente Javier Milei.

"Yo la veo y digo '¿Y si fuera mi mamá?' me muero. Creo que a Uma le pasaría lo mismo, si yo hago esos papelones se muere", continuó muy picante Amalia.

Más adelante, el cronista le preguntó si considera que Yuyito "está subida al pony". "Yo creo que está viviendo una fama que le llegó de nuevo de grande, que estuvo apagada por muchos años y de repente volvió a ser la Yuyito de los ochenta, pero en el 2025", lanzó sin filtros.

Respecto a su vuelta a la televisión, Amalia Granata opinó: "Que se yo, que lo disfrute. Pero a mí la verdad que no me parece gracioso, no me interesa cuando habla de ella y Milei. Me parece que nos merecemos otra cosa".