Grave acusación de Marcela Pagano a Lilia Lemoine y Celeste Ponce

Las diputadas de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, Rocío Bonacci, María Celeste Ponce y Lilia Lemoine, protagonizaron una fuerte discusión en el recinto este miércoles cuando las dos últimas increparon a las dos primeras por quedarse sentadas en sus bancas y dar quórum para la creación de una Comisión Investigadora y el pedido de informes en el marco del caso $Libra.

“Marcela Pagano y Bonacci dando quórum al kirchnerismo. Nos tiraron agua por pedirles que se levanten, esto es imperdonable”, sostuvo la cordobesa Ponce en su cuenta de X donde compartió un video de la fuerte discusión.

En las imágenes se las ve a Ponce y Lemoine retirándose del recinto, mientras Pagano y Bonacci reclaman sentadas en sus respectivas bancas: “¿Qué venís a patotearme”, se la escucha gritar a la periodista. En medio de los gritos y las acusaciones, Bonacci se levantó y le tiró un vaso de agua a Lemoine.

El cruce no quedó ahí y Pagano no tardó en responderle a Ponce: "Imperdonable es la corrupción que manejás robándole dinero a tus asesores empleados. Y lo que falta del video fue la agresión que vos y Lemoine propinaron a Rocío y a mí por estar sentadas defendiendo la institucionalidad", lanzó.

"Son violentas, son agresivas. ¡No representan a Javier Milei! Impidieron el funcionamiento de un poder del Estado, ¡¡delincuente!!", expresó la diputada.

La acusación de Pagano hace referencia a la denuncia realizada por una asesora de María Celeste Ponce, quien aseguró que la cordobesa exigía que le entregara parte de su sueldo todos los meses.

Tras la fuerte respuesta, Pagano sostuvo: “No tengo miedo, me debo a mi banca. No van a impedir que cumpla con la defensa de las instituciones. Me cueste lo que me cueste, voy a defender la institucionalidad parlamentaria. Una cosa es el debate de ideas y otra muy distinta la violencia para impedir el funcionamiento de un poder de la Constitución Nacional”.

Y aseguró: “Los que traicionan al Presidente son los que roban en su nombre. Como yo no soy ladrona, no temo a nada ni a nadie. Y que se atengan a las consecuencias los corruptos”.