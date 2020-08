Los equipos que no se puedan presentar a un partido de la Copa Libertadores por tener a su plantel contagiado de coronavirus perderán los puntos.

Habrá pérdida de puntos si los equipos no se presentan

Una nueva circular emitió la Conmebol luego de la reunión virtual que mantuvieron este jueves los dirigentes del fútbol sudamericano. Para minimizar ese riesgo, el organismo estableció que los clubes puedan anotar 40 futbolistas en lugar de los 30 habituales que permitía el reglamento hasta ahora.

Como consecuencia de la pandemia, la Conmebol amplió el cupo de las listas de buena fe en 10 plazas. "Considerando que los reglamentos disponen que un equipo puede presentarse a jugar hasta con un mínimo de siete jugadores, el Consejo resolvió esta ampliación de la nómina de atletas para que los equipos mantengan sus niveles de competitividad, ante imprevistos derivados de la pandemia de Covid 19", señaló la entidad en un comunicado, que dejó en claro que si un equipo no llega a esa cantidad de jugadores, automáticamente perderá los puntos. "En caso de que un club no pueda presentarse a disputar el encuentro por no contar con la cantidad suficiente de atletas en condiciones, perderá los puntos por walkover".

En tanto, otro de los puntos que trató la Conmebol tiene que ver con las localías de los equipos en el certamen, que está previsto que se reinicie el 15 de septiembre. En ese sentido, el organismo anunció que dará una semana de plazo, hasta el próximo jueves 20 de agosto, para que los clubes involucrados propongan su cambio de localía, ante las complicaciones de cada país por la pandemia.

Todos los pedidos quedarán sujetos "a evaluación y aprobación por la Conmebol", que también había pedido la semana pasada que los Gobiernos de cada país aseguren un "corredor sanitario" para aquellos clubes visitantes durante la competencia, como prevención para el contagio de coronavirus.

Por el momento, los cinco equipos argentinos involucrados (River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre), si bien habían averiguado la posibilidad de salir al exterior para poder entrenar si el permiso del Gobierno nacional no llegaba, ratificaron que se quedarán en el país.

"Según lo informado, los clubes que necesiten hacer cambio de su localidad para los partidos del torneo deberán enviar la solicitud a Conmebol", publicó la casa madre del fútbol sudamericano en un comunicado de prensa.

"La Conmebol recuerda que los clubes que no puedan garantizar la llegada y salida de los equipos visitantes por cualquier razón (logística, necesidad de cumplimiento de cuarentena obligatoria, prohibiciones de realización de eventos, entre otras) deberán solicitar el cambio de estadio, ciudad o país para jugar sus partidos de local", indicó el organismo.