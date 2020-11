"Hoy es el propio vecino el que tendrá que poner el freno"

El director del Hospital Regional, Eduardo Wasserman, se refirió a la actual situación de la pandemia en Comodoro en lo que hace a la ocupación de camas. “Esto es recurrente, cíclico. Un día hay un par de camas libres y a la noche está todo colmado. Deberemos seguir esperando lo que sea. No hay forma de controlar lo que se está incubando en el organismo de un ser humano”, señaló.

Agregó luego que “no hay que echar culpas tampoco a la flexibilización, pero de alguna manera tiene que ver con lo que se hacía antes de forma ilegal y que hoy se blanqueó, como las fiestas clandestinas, reuniones y el no uso del barbijo. Ahora es como que estalló más todavía, más allá de que por suerte hay gente que se cuida y otra que denuncia a los que no colaboran. Hoy el mismo vecino tendrá que poner el freno porque con decretos y restricciones no hubo forma”.

En declaraciones a FM Del Mar, Wasserman consideró que “ha bajado un poquito” el número de contagios “gracias al programa Detectar, que fue un acierto muy grande. Eso ayuda un montón para aislar socialmente a un sector. Y ahora esperaremos la vacuna. Estoy ilusionado con que esto funcione, más allá del negocio de un laboratorio de primera línea mundial. Hay que confiar en ellos. Seré de los primeros en vacunarme. Todavía se discute cuál llegará a Chubut por sus características. Acá no se cuenta con cadenas de frío como alguna de ellas necesita”.

Finalmente, el médico dijo que “la temporada estival será tremenda si empezamos con un nuevo rebrote. Estamos muy cansados. Nos vamos a ver en problemas porque el personal de Salud necesita descanso”.