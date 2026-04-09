Este jueves 9 de abril, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada climática estable, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas agradables, aunque marcada por la presencia constante de viento.

Jornada estable y templada en Comodoro, con viento durante todo el día

De acuerdo al pronóstico, la mañana comenzará con cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 14°C y vientos del sector noroeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Por la tarde, se espera el momento más cálido del día, con una máxima de 25°C y condiciones similares en cuanto a nubosidad. El viento rotará al oeste y mantendrá su intensidad, con ráfagas que podrían intensificarse hasta los 69 km/h.

Hacia la noche, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura en descenso hasta los 20°C. El viento continuará soplando desde el oeste, aunque con menor intensidad sostenida, pero con ráfagas que seguirán siendo fuertes.