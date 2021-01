Intendentes piden priorizar la educación en Chubut

Se reunieron este jueves en Dolavon y también instaron a las autoridades provinciales a que se disponga de espacios seguros para el reinicio del ciclo lectivo de forma presencial y se resuelva la situación salarial de los trabajadores estatales.

De la reunión participaron los intendentes de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; Sarmiento, Sebastián Balochi; Dolavon, Dante Bowen; Río Senguer, Miguel López; El Hoyo, Pol Wisman; Trevelin, Héctor Ingram; Lago Puelo, Augusto Sánchez; Epuyén, Antonio Reato; Cholila, Silvio Bourdagham; y El Maitén, Oscar Currilén, quienes elaboraron y firmaron el texto resaltando la necesidad del regreso de las clases presenciales en la provincia del Chubut.

Al respecto, expresan “preocupación” ante “la grave crisis que atraviesa el sistema educativo en la provincia, no sólo debido a la pandemia, sino que durante los últimos cuatro años no se logró cumplimentar con los días de clase estipulados. Esto genera dificultades en la vida cotidiana de las familias chubutenses, sumado a la incertidumbre de no tener perspectivas sobre el inicio y el desarrollo del año escolar, que debiera estar previsto en menos de 30 días”.

Asimismo, se manifiesta que la discontinuidad provocada por la emergencia sanitaria y sus consecuentes medidas, se profundizó aún más en Chubut por las deudas en el pago de salarios al personal de la administración pública, por lo que los niños y jóvenes chubutenses se encuentran en clara desventaja respecto a los de otras provincias.

UN DERECHO QUEBRANTADO

En ese sentido, se indica que el derecho a la educación de la niñez y juventud se ve “notoriamente quebrantado por esta discontinuidad”.

Este derecho incluye acudir a espacios escolares seguros en materia de infraestructura y de salud, acordes a las necesidades formativas. De la misma forma, se resaltó la importancia de que los establecimientos se encuentren en las condiciones edilicias adecuadas.

Por ello solicitaron al Gobierno Provincial que disponga las medidas necesarias para garantizar los derechos a la educación y al trabajo en espacios seguros, con los recaudos correspondientes que permitan la continuidad de los procesos pedagógicos de forma presencial.

En esa línea, se remarcó la intención de sostener el compromiso con la educación pública desde los respectivos municipios, realizando los esfuerzos necesarios para el regreso a las aulas para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes de la Provincia.