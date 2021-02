Javier Guerreiro ya no es el DT de Newbery

La pasión que tiene el entrenador Javier Guerreiro por su profesión quedó plasmada en cada uno de los clubes que pasó. En Deportivo Sarmiento dejó su huella; cuando fue a Petroquímica quedó en el recuerdo por una gran campaña en la que dejó al equipo en Primera división; en Independiente de San Julián no desentonó en el Federal C y en Jorge Newbery estuvo a un solo paso de pelear el ascenso al Federal A.

El objetivo sin dudas era el ascenso, pero la derrota ante Independiente de Neuquén lo dejó en en la cornisa. Sin embargo, el balance que hace es positivo. "Creo que los números hablan por sí solos, campeones del último torneo local, primeros en la primera instancia del Federal, primeros en el triangular que se realizó y perdimos una final patagónica que fue muy dolorosa porque la verdad es que teníamos muchas ilusiones. Pero una derrota no puede tapar todo el trabajo que venimos realizando en el club", aseguró Guerreiro en una nota con El Patagónico.

Sobre el partido con Independiente de Neuquén, el entrenador reconoció que no se pudo hacer el juego que venía pregonando en un escenario donde el césped no fue el adecuado, pero no lo toma como excusa.

"Veníamos de hacer uno de los mejores partidos con CAI y teníamos la ilusión de repetir ese funcionamiento, ese juego que mostramos. No lo pudimos hacer, nos encontramos con una cancha con césped muy alto y mucho calor, pero no es excusa. No le encontramos la vuelta, y ellos hicieron un gol de otro partido. Luego ellos se defendieron muy bien y nos duele mucho, pero tenemos la tranquilidad de mirarnos a los ojos al saber que dejamos todo y no nos guardamos nada. Hay que felicitar a Independiente, le ganó a un equipo al que no cualquiera la gana. Hacía muchos partidos que no conocíamos la derrota", resumió.

Guerreiro sabe que en el fútbol no solo es entrenar y salir a jugar, hay otros factores y en ese sentido aseguró: "la gestión del presidente de Independiente fue muy inteligente, nos cambió el día de partido; sobre la marcha nos llevó a otro escenario de juego, nos llevó a un terreno que no nos favorecía y la verdad que eso igual hay que aprender. Con esos detalles también logras una clasificación".

En la previa del partido hubo denuncias en redes sociales sobre el delantero Jorge Aynol, por incumplir una medida judicial de acercamiento a su ex pareja, y el DT habló al respecto. "Es una situación muy delicada, nunca me había pasado algo así. Nos desayunamos con eso el día del partido y yo tomé la decisión de que juegue el partido". El club no emitió ningún comunicado al respecto.

El DT tomó la decisión de alejarse de Jorge Newbery luego de la derrota y la dirigencia se la aceptó. Asegura que se va de la institución con la frente en alto, pero sobre todo con la puerta abierta para volver algún día.