Javier Raidan ya es Ministro del STJ

En la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Chubut antes del receso invernal, se votó y aprobó la propuesta de incorporación del abogado Javier Gastón Raidan al Superior Tribunal de Justicia, al generarse una vacante por la renuncia al cargo de Daniel Báez.

Raidan estuvo el martes 2 siendo interpelado por los legisladores y respondiendo más de 100 preguntas sobre distintos aspectos como su experiencia, formación y forma de pensar en determinadas temáticas.

La diputada Andrea Aguilera (Despierta Chubut) fue la encargada de presentar el pliego asegurando que se verificó el cumplimiento de todos los requisitos y pasos necesarios para su postulación.

En contra de su postulación se expresó el diputado Santiago Vasconcelos (Partido de Izquierda), quien se manifestó contrario a que se discutió un solo pliego, cuando hay varias personas que podrían ser postulantes. Además, marcó que se recibieron varias presentaciones impugnando y cuestionando el pliego.

El bloque PICH también rechazó la postulación, enumerando la diputada Andrea Toro los motivos de la decisión; expresando entre ellos que Raidan “tiene escasos antecedentes presentados. No hay antecedentes que acrediten su especialización en el área penal, no hay posgrados. Hace 23 años que no tiene ningún título que avale que hizo derecho penal”.

“Además no tiene conocimiento en materia constitucional ni conoce nuestra Constitución. Tampoco cumplió con la capacitación obligatoria de la Ley Micaela”. Por último, remarcó que se debía cumplir con la paridad de género por lo que la vacante se debería cubrir con una mujer.

Al momento de poner a votación la postulación, 23 de los 26 diputados presentes acompañaron el pliego. Para su aprobación se requerían 18, lo que fue superado ampliamente, según informó Jornada.