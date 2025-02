Jésica Cirio rompió el silencio tras la denuncia contra su nuevo esposo

Jésica Cirio no logra consolidar la paz de su familia, primero todo lo sucedido con Martín Insaurralde, padre de su hija, y ahora se vio obligada a reaparecer en A la Tarde, donde abordó la denuncia por estafa y deudas millonarias contra su nuevo esposo, Elías Piccirillo, y respondió a las graves acusaciones que se hicieron sobre ella.

“Hola, Luis. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, se imaginarán que no estoy pasando por los mejores días, pero sigo adelante porque más que nada quiero que todo esto se aclare", reconoció en un mensaje de voz.

A continuación, reaccionó a las declaraciones del denunciante Francisco Hauque, quien aseguró que ella tenía conocimiento sobre los movimientos financieros de su esposo.

“Y esta persona que decidió pararse enfrente de una cámara a decir todas las cosas que dijo falsas... Lamentablemente, tuve que tomar esta decisión de iniciar acciones legales porque no puedo permitir que salga a decir todas estas barbaridades, siendo que no son así”, manifestó.

Para cerrar, manifestó: “Está la carta documento que mandó mi abogado. Perdón, pero no estoy saliendo al aire de ningún lado, no estoy dando notas. Fue la decisión que tomé hace ya bastante tiempo y me quiero mantener en la misma línea. Me siento más cómoda así. Muchas gracias”.