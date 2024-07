Jonatan Viale expuso cómo fue que Javier Milei lo engañó

El hecho de que Javier Milei haya tenido su primera cita con Yuyito González yendo a ver ópera, invitó a Jonatan Viale a contar una intimidad que expone su relación con el presidente. Es que reveló que éste lo engañó en una oportunidad con una promesa que le realizaron, pero jamás cumplieron.

Con el encuentro entre el presidente y Yuyito en el Colón para ver ópera como disparador, Jonatan Viale se animó a contar una intimidad. "Esto que voy a contar no lo dije nunca", advirtió el periodista antes de comenzar a relatar cómo fue el día que Javier Milei lo engañó.

Se debe a que el presidente había convocado al periodista asegurándole que iban a tener la posibilidad de dialogar en privado: "Yo fui por engaño. A mí me dijeron... creo que nunca lo conté. Era un domingo a la noche, me dijeron que iba a ser un off con el Presidente".

Sin embargo, al llegar a la Quinta de Olivos, se topó con que no era el único periodista presente: “De golpe estaban Trebucq, Marina Calabró, Horacio Cabak, Pettovello… eran 200 mil, claramente no era un off. Y nos dijeron que el Presidente iba a ver ópera y teníamos que ir al microcine".

"Yo dije: ¿Qué? ¿Por qué tenemos que ir a ver ópera al microcine? Y dijeron que era porque el Presidente quería. Y Milei dirigía con los deditos y yo quería ver a River", confesó Jonatan Viale sobre cómo cayó en el engaño de que tendría una charla a solas con Javier Milei pero finalmente terminó viendo ópera.

Esta anécdota del periodista causó algunas risas por parte de sus compañeros, por lo que comenzaron a consultarle por qué era lo que habían visto esa noche. A lo que él respondió: “Era Pavarotti cantando, pero no me acuerdo qué ópera, es una vergüenza”.

Vale recordar, que Javier Milei ya había hecho alusión a que solía tener este tipo de encuentros con sus amigos: “Los domingos un grupo de amigos (más o menos cercanos) nos juntamos a ver en el cine de Olivos óperas de distintos compositores (en especial Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini). Luego de lo cual, cenamos y discutimos sobre temas diversos”