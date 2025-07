Lo condenaron a 13 años por el abuso de la adolescente que se quitó la vida

La sentencia se dio a conocer a mediodía de este viernes en la Cámara del Crimen de Caleta Olivia, donde desde el 25 de junio se llevó adelante el juicio de instancia reservada, con un tribunal conformado por los jueces Juan Pablo Olivera, Humberto Morellos y Mario Albarrán.

Gustavo Donaire, de 25 años, ingresó a las 11:50 en libertad por la parte trasera del edificio judicial y a las 13:53 se retiró esposado y fuertemente custodiado por efectivos policiales de la División Infantería y de la Comisaría Quinta. Por ahora quedó alojado en uno de los calabozos de la última dependencia mencionada, hasta tanto sea trasladado a alguna de las alcaidías provinciales.

La víctima, Millaray Cattani, tenía 13 años cuando, mediante engaños, fue abusada por Donaire, quien por entonces rondaba los 19 años.

La niña quedó sumida en un profundo cuadro depresivo hasta que en abril de 2021, tres meses después de haber cumplido 15 años, decidió quitarse la vida ahorcándose en su habitación, hecho que conmocionó a la comunidad de Puerto Deseado.

Su familia no comprendí los motivos de esa drástica decisión hasta que en el diario íntimo de “Milla” -tal como también la llamaban afectuosamente sus amistades-, descubrieron indicios que responsabilizaban a Donaire.

En una de las anotaciones fechada el 20 de enero de 2020 la adolescente expresaba: “La verdad intento no pensar en él, pero no puedo. Me duele tanto lo que me hizo, no entiendo la verdad”.

Esto dio lugar a que la propia familia iniciara investigaciones y recogiera testimonios de compañeros y compañeras de escuela y de otras amistades de Milla, tras lo cual acudieron a la justicia.

En un principio la búsqueda de la verdad no fue fácil porque afrontaron trababas legales, pero finalmente la causa se tramitó en el Juzgado de Instrucción de la ciudad portuaria, a cargo del juez Oldemar Villa, siendo finalmente elevada a juicio que se ventiló en varias audiencias en la Cámara del Crimen de Caleta Olivia.

Declararon numerosos testigos, entre ellos profesionales que llevaron adelante una medida conocida como “autopsia psicológica”, a partir de las pertenencias de Millaray.

FALLO UNANIME

Los abogados de la querella fueron integrantes del entorno familiar. Se trata de Cristian Fernández (esposo de Ayelén Cattani, hermana de la adolescente fallecida) y Rocío Marcicano (esposa de otro hermano de la adolescente).

Los querellantes habían solicitado 15 años de prisión para Donaire, la pena máxima que contempla el Código Penal por el delito de abuso sexual agravado, en este caso porque la víctima fue una menor de edad.

El fallo de los magistrados fue unánime: 13 años de prisión de cumplimiento efectivo inmediato, pero en este hecho no se hizo lugar a un reclamo de instigación al suicidio.

Al conocerse la sentencia, varios familiares del condenado, que esperaban en el hall de ingreso a la sala de audiencia, se descompensaron y como medida preventiva intervinieron policías de la División Infantería, tomando recaudos para evitar cualquier tipo de incidentes con los allegados de la víctima quien el 5 de enero pasado hubiera cumplido 19 años.

Entre estos últimos se observaron abrazos, llantos y otros gestos de sentimientos encontrados por haber encontrado justicia luego de muchos años de sufrimiento.

PARIENTES1.JPG Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.