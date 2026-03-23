Radio Municipal celebró 30 años

La Radio Municipal de Caleta Olivia, FM 87.9 conmemoró tres décadas de comunicación al servicio de la comunidad, destacando su identidad y proyección a futuro.

La emisora lleva el nombre de “Carlos Mouesca” y el acto alusivo a al 30º aniversario de su creación se llevó a cabo en sábado en el cine teatro del Centro Cultural, el cual reunió a reunió a su personal, autoridades y vecinos en general.

El evento no solo tuvo un carácter celebratorio, sino que también permitió poner en valor la historia de la emisora y de la comunidad, a través de material audiovisual y testimonios que evocaron momentos significativos de la ciudad y de quienes dejaron su huella en el ámbito de la comunicación local.

En este sentido, Pablo Mouesca, hijo de “Cacho” Mouesca, destacó la importancia del medio como herramienta de identidad y memoria colectiva.

“Es principalmente el cumpleaños de la radio, un medio que cumple un rol fundamental: conectarnos, dar a conocer nuestra cultura y nuestra historia. Es muy emocionante ver todo el trabajo que se ha realizado para que esto sea una verdadera fiesta”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, resaltó el carácter emotivo del encuentro y la importancia de la memoria colectiva,

“Ha sido un momento de mucha satisfacción, donde no solo celebramos, sino que también recordamos a quienes marcaron nuestra historia y nos hicieron revivir parte de nuestra infancia y de nuestros orígenes en la localidad” expresó el funcionario.

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En cuanto al presente y futuro del medio, destacó su crecimiento sostenido y el acompañamiento de la actual gestión comunal.

“A lo largo de los años la radio ha evolucionado y hoy, en el marco de la gestión del intendente Pablo Carrizo, celebramos este aniversario con un nuevo edificio y equipamiento acorde a las demandas actuales, lo que permite posicionarla en un nivel destacado”, puntualizó.

Vale señalar que a lo largo de su historia la FM funcionó en diferentes sitios y actualmente tiene sus propios estudios en un edificio ubicado en la costanera, cuya moderna estructura será ampliada.

Durante la ceremonia se hizo entrega de numerosos reconocimientos y se reafirmó el rol de la emisora como un medio cercano, inclusivo y en constante crecimiento, consolidándose como una pieza clave en la construcción de identidad y comunicación en Caleta Olivia.

Fuente: Prensa Municipal