El gobernador inauguró edificio de la Escuela Secundaria Nº43

Claudio Vidal presidió este viernes la inauguración del edificio propio de la Escuela Secundaria Nº 43 ubicado en el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia.

La institución fue fundada en 2013 y las clases se dictaban en una escuela primaria ya que las obras que se licitaron en varias ocasiones estuvieron paralizadas por mucho tiempo, hasta que la nueva gestión provincial solicitó y recibió el apoyo de una empresa que presta servicios a compañías mineras (Cookins), la cual se hizo cargo de financiar la terminación de los trabajos.

La ceremonia se inició poco después de las 08:00 y el mandatario estuvo acompañado por autoridades del Consejo Provincial de Educación encabezadas por la profesora Iris Rasgido, otros miembros de su gabinete y el intendente Pablo Carrizo que acudió junto a integrantes de su equipo de gobierno, en tanto que el grupo de directivos de la empresa que solventó la obra estuvo liderado por el director Esteban Palchevich

También asistieron numerosas delegaciones de diferentes escuelas, estudiantes del colegio anfitrión y vecinos en general.

En el patio de acceso igualmente se hicieron presentes afiliados y afiliadas al gremio docente ADOSAS, quienes de manera silenciosa levantaron pancartas con frases de recamos salariales y otras reivindicaciones laborales, sin que se produjeran incidentes, teniendo en cuenta además que hubo estrictas medidas de seguridad.

En la apertura se izó el Pabellón Nacional se entonaron las estrofas del Himno, tras lo cual el gobernador hizo entrega de las llaves del edificio al director de la Escuela 43, Luis Valdivieso (foto).

Las flamantes instalaciones fueron bendecidas por el pastor evangélico Luis Olivera y luego se procedió a realizar el tradicional corte de cintas.

Seguidamente se descubrieron varias placas recordatorias en el hall de acceso para luego invitarse a las autoridades a recorrer galerías y aulas.

Las palabras alusivas al acontecimiento fueron pronunciadas, en orden sucesivo por el director Valdivieso, la titular del CPE, Iris Rasgido y el gobernador Claudio Vidal.

El mandatario resaltó en principio el aporte comunitario de la empresa Cookins, recordando también que “cuando asumimos el10 de diciembre de 2023, gran parte de las escuelas estaban detonadas” y otras con sus edificios inconclusos por lo cual hubo que estructurar un intenso plan de trabajo para ponerlas en condiciones teniendo como premisa valorar la importancia de la educación”.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El edificio de construcción industrializada cuenta con una superficie total construida de 793,40 m², proyectada para responder a las necesidades del nivel secundario con espacios funcionales, modernos y accesibles.

Fue ejecutado mediante el sistema constructivo Steel Framing, una tecnología que se destaca por su flexibilidad, durabilidad y eficiencia energética.

En cuanto a su infraestructura, contempla un área pedagógica, cinco aulas, un laboratorio, un taller para clases artísticas, un sector para área de gobierno, secretaría, rectoría, vicerrectoría, sala de profesores, departamento de orientación, sector de servicios, sanitario para docentes, un office, un núcleo de sanitarios para estudiantes, diferenciados por sexo, un sanitario para personas con movilidad reducida, una sala de máquinas y una portería.

Además, el edificio cuenta con carpintería de aluminio anodizado color blanco, equipada con doble vidriado hermético (DVH) y vidrios de seguridad en todos los espacios.

El sistema de calefacción es central por aire caliente, diseñado conforme a un cálculo de balance térmico que garantiza condiciones óptimas de confort para toda la comunidad educativa.

ESCUELA3 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.

ESCUELA4 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.