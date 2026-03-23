Actividades culturales, vigilia y movilizaciones en Caleta Olivia

Diferentes organizaciones gubernamentales, políticas, gremiales y comunitarias de Caleta Olivia, comenzaron a evocar este lunes el Día de la Memoria, Verdad y Justicia.

En homenaje a las víctimas del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 perpetrado por la dictadura militar que derrocó a un gobierno constitucional e instauró siete años de feroz represión, se organizaron numerosas actividades para mantener viva la memoria del Nunca Más, a 50 años de aquel siniestro y oscuro episodio de la historia argentina.

Alrededor de las 17: 00 de este lunes, auspiciado por el municipio, a través de la Secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad, comenzó un festival artístico en la Plaza 20 de Noviembre, situada a unas cinco cuadras del microcentro.

También se mostraron fotografías de más de cuarenta santacruceños que fueron víctimas de los años de plomo y se representaron pañuelos blancos que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (foto).

A las 23:45 se realizará el acto institucional oficial, también organizado por la comuna, consistente en una vigilia en la Plaza de la Memoria ubicada en uno de los boulevares de la avenida Lisandro de la Torre.

En ese lugar se levantan varias columnas de cemento (foto) que tienen adosado carteles con los nombres y trayectorias de cinco vecinos de Caleta Olivia (dirigentes gremiales, políticos y sociales) que fueron detenidos por las fuerzas de tareas en los años de la represión.

Se trata de Samuel Saiquita, Juan Domingo Rivarola, Exequiel Catrihuala, Eugenio Aravena y Aldo Olivares, varios de los cuales ya fallecieron y esta noche estarán representados por sus familiares.

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MOVILIZACION

En tanto, para mañana martes se anuncia una gran movilización de integrantes del Frente Sindical, de agrupaciones políticas, de estudiantes universitarios y de referentes de instituciones culturales y artísticas.

El acto central está previsto para las 15:00 en la Plaza 20 de Noviembre, pero dos horas antes varios grupos comenzarán a concentrarse en la plazoleta del Gorosito para marchar hacia la plaza.

En ese espacio harán uso de la palabra varios dirigentes para repudiar el accionar genocida de los militares golpistas y también se anticipan fuertes críticas al gobierno de La Libertad Avanza ya que parte de sus integrantes siguen defendiendo el accionar los represores, a los que se suman otros negacionistas de la sangrienta dictadura que incluso fue respaldada por no podcos civiles y algunos referentes de la iglesia católica