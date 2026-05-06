Inspeccionan edificios escolares de Las Heras

El Consejo Provincial de Educación (CPE) continúa con su cronograma de acompañamiento territorial en las instituciones educativas de toda la provincia,

El objetivo es asegurar que los establecimientos cuenten con las condiciones óptimas para el dictado de clases.

En este marco, se llevan adelante relevamientos técnicos y pedagógicos constantes para dar respuesta inmediata a las necesidades de las comunidades educativas en cada localidad.

La semana pasada la Directora General Regional de Educación Zona Norte, profesora Magdalena Paredes, recorrió la Escuela Primaria Provincial (EPP) Nº 64 de la localidad de Las Heras, donde fue recibida por el equipo directivo de la institución, con quienes mantuvo un diálogo fluido sobre el funcionamiento y proyectos que llevan adelante.

Durante el recorrido, la funcionaria supervisó de manera integral el edificio, haciendo especial énfasis en el funcionamiento del sistema de calefacción, un aspecto clave para garantizar la continuidad de las actividades escolares.

La inspección incluyó el paso por las aulas, el gimnasio y el sector de cocina, donde además se entrevistó con el personal de las cooperativas que prestan servicio en el lugar.

Finalmente atendió las inquietudes y requerimientos planteados por las autoridades de otra escuela, la EPP Nº 64.

En ese ámbito, la visita también se desarrolló en un clima de cordialidad y colaboración, reafirmándose el compromiso del CPE de mantener una gestión de puertas abiertas y presencia efectiva en cada escuela de Santa Cruz.

Fuente: Consejo de Educación