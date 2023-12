Josefina Pouso contra Iñaki: "No se sabe ni limpiar el culo"

Josefina Pouso, conductora de Extra TV, apuntó contra Iñaki Gutiérrez por criticar el cacerolazo y las movilizaciones que hicieron las personas tras el DNU de Javier Milei sobre la desregulación de la economía.

En pleno vivo, los encargados de llevar a cabo del programa hicieron énfasis en el tuit que publicó el estratega digital del nuevo presidente de la Argentina, donde dijo lo siguiente: "A los 5 payasos que sacaron las cacerolas que tenían guardadas hace 4 años, ¿no les da vergüenza hacerse los picantes siendo que se callaron 200% de inflación, 63% de pobreza infantil, dólar a $1000 e indigencia al 10%? Caretas".

Por este motivo, la conductora no pudo ocultar su enojo y arremetió: "Pendejo de 20 años. ¿De verdad le vamos a dar de comer a un pendejo de 20 años? Este pibe no se sabe ni limpiar el culo. No sabe lo que es laburar de verdad. No sabe lo que es tener hambre, viejo".

Cuando su compañero quiso generar tranquilidad en el estudio, Josefina lo frenó para seguir con su descargo y lanzó: "Es un pibito bien, que puede ser bancado por sus viejos y está buenísimo, pero no tiene idea lo que es salir a laburar. No tiene idea de lo que es tomarse tres bondis. Levantarse a las 4 de la mañana para que te vayan a limpiar el culo a vos, pendejo".

Luego, se metió con su vida personal y expresó: "La empleada doméstica que él tiene se levanta a las 4 de la mañana para ir a laburar a su casa".

"No puede hablar así de la gente. No tiene ningún derecho. Mocoso de porquería. Te vas a tener que rectificar una y otra vez porque sos un mocoso de porquería. Un mocoso irresponsable", sentenció Josefina Pouso sobre Iñaki Gutiérrez, quien acompañó en toda la candidatura a Javier Milei como presidente de la Libertad Avanza.