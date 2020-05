Joven comodorense varado en Temuco pide ayuda para volver

Este domingo en Chile se celebra el Día de la Madre. Es lo primero que dice Martín González, un joven de 24 años que se halla varado en Temuco desde el domingo 1 de marzo, cuando fue a visitar a su padre. Desde entonces no ve a su propia madre, quien padece una delicada enfermedad.

“Ya son 2 meses que estoy acá y estoy desesperado por mi mamá que se encuentra en Comodoro sola con mi hermanito de 9 años. Ella tiene una enfermedad llamada ‘esclerodermia sistémica’ que afecta pulmón, corazón, riñones e intestino. Por ahora está afectado el pulmón y por eso no puede trabajar”, cuenta vía mail el joven domiciliado en la zona céntrica de Comodoro y que trabajaba en Ele Multiespacio.

“Mi padrastro es camionero y está llevando mercadería de primera necesidad; entonces no puede parar de trabajar, pero el riesgo es mi vieja que si le llega a pasar algo solo cuenta con mi hermanito de 9 años para ayudar”, acota Martín quien aclara que “no estoy pidiendo que sea gratis; si hay que pagar el ‘cole’ lo haré, pero ya no podemos esperar más”.

Su objetivo era estar con su padre dos semanas, pasando allí su cumpleaños número 24, lo cual tuvo lugar el 17 de marzo, tres días antes de que en Argentina se decretara el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO).

“Quise sacar los pasajes el 20 ya no me dejaban ya que Argentina había cerrado las fronteras y la única solución de volver era a través del Consulado. Estoy todos los días llamando para ver cuándo va ser el día que pueda volver y hasta el día de hoy no me dan respuesta. Solo me dicen que salen buses, pero para el norte de la Argentina y si quiero volver tengo que hacerlo con vehículo e irme para el Paso del Libertador que es en Mendoza, para después ver cómo puedo llegar a Chubut y no cuento con vehículo”, aclara.

Se trata de un caso más de alguien a quien la cuarentena sorprendió lejos de su hogar y no cuenta con los medios para regresar a Comodoro. Su caso reviste una gravedad que ameritaría la intervención activa de los gobernantes que cuentan con los recursos para facilitar repatriaciones.