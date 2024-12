Joven trans de Pico Truncado participa en Gran Hermano

"Hola, soy Jorge Barrionuevo de la provincia Santa Cruz, Pico Truncado. Hace más de 10 años que a escondidas soy Luciana Martínez", expresó un video grabado de pocos segundos, sorprendiendo a la teleaudiencia.

Instantes después, en su presentación ante el conductor Santiago del Moro, la persona trans apareció como Luciana, se vistió distinta y cambió su tono de voz.

"Llegué con mi valija a Buenos Aires para hacer el casting. Tuve dos hermanos presos que me enseñaron lo que no está bien", declaró, comentando además que es bailarina, asesora de imagen y empleada administrativa.

Luciana quiere estar con los pies de la tierra en la casa de Gran Hermano y cree que empatizará primero con las chicas a pesar de que no le cierra las puertas a un romance con un hombre, en especial luego de haber tenido siempre relaciones a distancia, algo imposible en la casa más famosa.

De esta manera, la santacruceña deja para siempre el perfil de Jorge, con el que ella nunca se sintió cómoda, para darse a conocer al mundo en el famoso reality .