Julieta Prandi contó el motivo por el cual irá a juicio contra el hijo de su ex, y explicó el trasfondo de la causa.

Julieta Prandi reveló por qué llevará a juicio al hijo de su ex

Luego de mucho tiempo, Julieta Prandi rompió el silencio para hablar sobre la disputa legal que lleva adelante contra el hijo de su ex Claudio Contardi. Se debe a que ella él la denunció por calumnias e injurias tras ser sobreseído en 2024 por la Justicia en la denuncia que le hizo la modelo producto de una venta de un departamento. Es que ella aseguró que no recibió el dinero. Ante esto, Ezequiel la contraatacó.

Teniendo en cuenta que hace tiempo que Julieta Prandi lleva una lucha por conseguir justicia ante lo que fue el abuso psicológico, sexual y físico que padeció durante su matrimonio, no pudo creer cómo la causa del hijo de su ex por calumnias e injurias avanza más rápido que la de mayor daño y gravedad.

Ante esto, expuso su postura y lo mucho que le molesta esta situación: “Es otra causa que no tiene nada que ver con el juicio que empieza en agosto. Es una causa por injurias de parte del hijo del papá de mis hijos que podría resolverse con una simple multa si quisiera”

En este tono, aclaró que todo parece más parte de una victimización que del deseo de resolver la polémica. Fue así como enfatizó: “Pero simplemente la intención de la otra parte es embarrar un poco la cancha para dejarme, por así decirlo, mal parada antes de que comience el juicio, cosa que no lo van a lograr”.

Aún bastante enojada con la situación, volvió a remarcar que esta causa avanza más rápida que la del abuso psicológico, sexual y físico que ella presentó con mayor antelación contra Claudio Contardi: "Mi queja fue porque ese expediente se mueve a la velocidad de la luz y yo por experiencia sé que la Justicia no se mueve tan rápido. Durante cinco años esperé que se eleve a juicio mi causa, que es grave y tiene pena de cárcel. Entonces una pavada así avanza a toda velocidad, con contradicciones. Es llamativo”.

“Hay una conversación donde Ezequiel reconoce que ese es mi departamento y me lo quiere devolver. Después se retractó y no lo devolvió, se arrepintió de querer devolverlo. Él ahí me denuncia por injurias cuando existe esa conversación y de eso estamos hablando”, marcó sobre la falta de pruebas en el reclamo.

"Creo en la Justicia, que va a hacer su trabajo. Yo no estoy pidiendo que me regalen nada, solo que escuchen a los testigos y las pericias y que se haga Justicia. Lo esperé cinco años".