Kingsman, el origen

El mundo está en llamas. Un grupo formado por los tiranos y las mentes criminales más malvadas de la historia, entre ellos el carismático y controvertido Rasputín, se unirá para desencadenar una guerra que provocará millones de muertes. Para detenerlos, mientras los gobiernos no intervienen por estar esperando órdenes, un grupo de agentes armados y dispuestos entrará en acción. El duque de Oxford, el joven Conrad, además de los experimentados Shola y Polly liderarán la primera agencia de inteligencia independiente cuyo objetivo será velar por la paz.

El trabajo de Matthew Vaughn tras la cámara fue lo que animó al actor Harris Dickinson a participar en esta película desde un primer momento. “Conocía a Matthew por su trabajo y me entusiasmaba como cineasta”, dice. “Él asume riesgos, no le asusta probar cosas nuevas. Como actor, es muy emocionante adentrarse en ese ese espacio, y trabajar junto a Ralph Fiennes y el resto del elenco”. Ralph Fiennes, que da vida a Orlando, Duque de Oxford y padre de Conrad dice de su personaje: “Creo que en el pasado ha habido hombres y mujeres de principios, con ciertos valores de lo que es hacer lo correcto. Pienso que esa es la esencia de Orlando, alguien que hace lo moralmente correcto”.

En un contexto histórico real, la trama juega con la posibilidad de que los peores tiranos y mentes criminales del momento se reunieran para planear una guerra mundial en la que morirían millones y de que la saldría vencedor un régimen autoritario que controlaría el mundo. Pero un hombre debe frenarlos. “Este film es definitivamente el origen de Kingsman”, explica Vaughn. “Volví a ver la película “The Man Who Would Be King” (1975). Es una obra maestra con Michael Caine y Sean Connery. Así que medio en broma, dije en mi oficina: deberíamos hacer “The Man Who Would Be King’s Man”. Empecé a darle vueltas sobre hacer un film de este tipo que nadie hace ya. Escribí el guion con Karl Gajdusek y tenía la película en la cabeza. Y si tienes la suerte de poder hacerla, vas y la haces”.

“Yo rodé esta película hace tres años”, añade. “Y la escribí hace cuatro y medio. Es mucho tiempo. Rodé otras películas entre medias. Disney podía fácilmente haberla puesto en Disney+, directamente en streaming. Pero es una película épica, para disfrutar en una pantalla grande. Así que estoy muy agradecido de que Disney haya esperado”.

Género: Thriller, acción

Origen: Reino Unido, USA

Título original: The King's Man

Año: 2021 Formato: 2D

Duración: 2 horas, 11 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Ficha Técnica:

Productor y director: Matthew Vaughn

Guión: Karl Gajdusek, Dave Gibbons, Jane Goldman, Mark Millar, Matthew Vaughn

Música: Henry Jackman, Matthew Margeson, Dominic Lewis

Fotografía: Ben Davis

Montaje: Jon Harris, Jason Ballantine

Reparto:

Harris Dickinson (Conrad), Ralph Fiennes (Orlando, Duque de Oxford), Daniel Brühl (Felix Yusupov), Charles Dance (Arthur), Rhys Ifans (Grigori Rasputin), Matthew Goode (Tristan), Aaron Taylor-Johnson (Lee Unwin), Gemma Arterton (Polly), Tom Hollander (George V / William II / Nicolás II), Djimon Hounsou (Shola), Stanley Tucci (Merlin), Alison Steadman (Guinevere), Robert Aramayo (Gavrilo Princip), Alexandra Maria Lara (Mata Hari)